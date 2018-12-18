【聖誕節】超市網店聖誕優惠碼大全　派對套裝低至六五折

聖誕節將至，大家都準備要出席聖誕派對。作為主人家的你準備好所有食物飲品了嗎？編輯部為大家搜羅了幾家超市、網店的折扣優惠碼，讓大家可以用最優惠的價錢籌備聖誕派對！

1. 百佳

百佳網上超級市場12月份推出多個優惠碼折扣：

“XMAS”優惠碼 – 只要於結帳時輸入優惠碼，購物滿 $600即時減$50。（優惠期至12月31日）“LEMON”優惠碼 – 12月內購物滿 $500並指定於星期六送貨，於結帳時輸入優惠碼，即送維他檸檬茶9包裝。“PNSCOFFEE”優惠碼 – 即日起，易賞錢會員於百佳網上超級市場購物滿 $1,200，結帳時輸入優惠碼，即有機會獲得Starbucks $100現金卷乙張（先到先得，送完即止）

另外又提供聖誕派對套裝，包含Party必備的飲品、零食、餐具及佈置等，優惠低至65折。派對飲品優惠包括全線派對飲品 (汽水、啤酒、紙包飲品、果汁、牛奶等) 買滿$300即享 9折。

2. HKTVmall

於HKTVmall作任何消費，付款時輸入優惠碼「@DECFOOD」，即送總值HK$105戶戶送deliveroo現金券。

（推廣期至2018年12月31日）

3. 士多Ztore

Ztore在12月推出銀聯信用卡即減優惠碼，可享最多即減$100優惠： 買滿HK$500，再輸入優惠碼：zunion40，並用銀聯卡網上結帳，即享$40現金折扣

買滿HK$1000，再輸入優惠碼：zunion100，並用銀聯卡網上結帳，即享$100現金折扣 *以上優惠使用次數不限

（優惠期至 2019年1月9日）

4. FingerShopping

在這個網購平台，只要購物滿$200，即可於香港OK提貨免郵／澳門滿$500 OK提貨免郵，有7天退換保證。

新會員優惠：

首次消費滿＄450即減＄100，優惠碼：Joinus12

聖誕優惠：

－買滿$600即享自動92折優惠，不同輸入優惠碼

－折後買滿$2018，再輸入優惠碼，即可再減$288

（優惠期至至2018年12月20日）

+ 4 + 3 + 2

5. Yahoo團購

Yahoo團購Google Pay推出聯乘優惠，首6,000名用戶首次消費滿HK$150，輸入優惠碼“GPAY30“，即可享即減$30優惠！消費滿$150指定次數，再送高達$800 Yahoo優惠券。

（優惠期：2018年12月12日至2019年1月10日）