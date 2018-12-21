【親子活動】親子惜食團 活動精華　學懂珍惜不浪費

由香港01與惜食堂合辦的「親子惜食團」，於12月9日順利舉行，感謝所有出席家庭及惜食堂的鼎力支持。活動內容主要圍繞「粒粒皆辛館」，該館是全港首間融合惜食、關愛的實體展館，在旅程中大家將會接觸惜食冷知識，更會了解到香港以至全球的食物浪費及飢餓問題。 攝影：吳鍾坤

「惜食堂」於2011年開展首個食物回收及援助計劃，以「停止浪費、 解決飢餓、以愛相連」為宗旨，團隊致力向本地飲食界回收仍可安全食用之剩餘食物，通過嚴格的食物安檢程序，再經中央廚房烹煮成營養均衡的熱飯餐，最後由物流團隊免費派發給社會上需要食物援助的人士。

由於全港每天棄置3,600公噸廚餘，其中有三分之二來自家居，即是每人每天產生0.33公斤廚餘。參加者將可挑戰自己，化身米仔鬥士，進入不同展區，透過互動遊戲、影片及實戰去發掘「粒粒皆辛苦」的真正意義，從而領略珍惜食物的重要性。館內亦會反映香港長者現況，讓參加者更關注社會，關心有需要的長者。

參加者均表示經歷這趟旅程後，帶望能作出小改變去減少廚餘，能夠做出小行動關愛社會上有需要的人。由一段旅程，喚醒一份關愛，宣揚惜食，惜食堂亦寄望家長可及早向子女灌輸「停止浪費、解決飢餓、以愛相連」的教育，當日參加者可於以下相簿回顧活動期間的精彩時刻。

+ 40 + 39 + 38

主辦：

香港01

01親子



合辦：

惜食堂



贊助機構：

惜食堂



受惠機構：

惜食堂

惜食堂館址 : 九龍深水埗海壇街235號豐盛大廈1樓

電話 : 3705 2484