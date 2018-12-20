【英華小學】林浣心校長明年退休　馬鞍山靈糧小學陳美娟將接任

傳統直資男校英華小學校長林浣心退休在即，外界對英華新任校長猜測不斷，林校長今早公布下任校長將由馬鞍山靈糧小學校長陳美娟接任，早前林校長面對家長不停打聽，她形容新校長「好有魄力」、「高高瘦瘦」、「比我還要年輕」、「和我一樣很喜歡和小朋友玩」，大向家長派定心丸，而陳美娟早前也曾到英華上堂，與學生打成一片。

早前英華二百周年校慶，陳美娟已現身當日的晚宴，在大合照時更站在正中間，而英華家長之間一直已傳這位正是英華來年的新任校長，而早在10月尾時，陳美娟校長已在學校早會上宣布明年辭去該校校長一職。作為兩女之母的陳美娟校長來頭不少，她在馬鞍山靈糧小學任職校長達13年，她同時是香港沙田區小學校長會主席，亦任多個社會機構及政府部門成員，包括：香港教育大學校董會、津貼小學議會、勞工及福利局諮詢委員會委員、教師及校長專業發展委員會委員、世界自然基金會香港分會、香港聖約翰救護機構、環境保護運動委員會、沙田區家庭及兒童福利服務協調委員會及沙田區撲滅罪行委員會。陳校長於2013年獲頒行政長官社區服務獎狀及卓越教育行政人員獎。

陳校長相信可透過音樂提升英語學習。於2013年創作全英語音樂劇《Best of the Best好得無比》，負責故事原創並編寫劇中主要曲詞；2018年陳校長再策劃創作《Blessings呈獻祝福》音樂劇，並包辦劇中所有曲詞創作。兩劇故事內容宣揚品德教育，鼓勵學生活出具創意、積極而充滿喜樂的人生。

香港並非要「完全照搬」芬蘭教育

陳美娟在2017年率領沙田區內校長到芬蘭進行考察，她認為香港並非需要「完全照搬」芬蘭教育模式，而是吸取當中的優點，互補長短，她認為本港教育與芬蘭教育的最大不同之處，在於學習過程，她說：「我係芬蘭見到啲學生，即使落雨，都會著住雨褸去操場跑，香港就會有『雨天措施』，落雨要全部留係班房小息，莫講話落去跑。」

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對於新校長的接任人，林浣心一直未有透露，只形容新校長「好有魄力」、「高高瘦瘦」、「比我還要年輕」、「和我一樣很喜歡和小朋友玩」，也叫家長放心。今日林校長正式向外公布新校長為陳美娟，她更指自己與陳美娟份屬好友，所以退休後亦會在英華「陰魂不散」，叫家長有心理準備。