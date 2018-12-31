【小手肌遊戲2】穿條飲管頸鏈│荔枝孖媽

有沒有想過飲管用過，即棄真的很浪費。我們現在都轉用了可清洗的不銹鋼環保飲管，但之前懷孕時每天喝兩盒「屋仔奶」，儲了很多飲管，4年幾之後仍然不捨得丟掉。其實飲管除了可以用來喝東西之外，還是訓練小手肌的好幫手！

你知道嗎？訓練小手肌意思是指嬰幼兒兩隻小手的力量、靈活性，以及協同合作的技巧能力。之前的文章都有分享過生活上很多學習和自理能力，例如書寫、自己進食，都是跟小手肌有關。如果我們平時很少讓小朋友有小手肌操作的機會，會導致他們做很多事情都不夠精細。

相信每個父母都希望自己的小朋友可以好好執筆。其實在學寫字之前，我很主張跟小朋友玩一些小遊戲加強他們小手肌的能力，二來一起玩遊戲又可以增加親子時光。

今個星期的小遊戲就是「穿條飲管頸鏈」。

需要預備的材料很少、很簡單：

材料：

1. 飲管幾支

2. 一條繩子

玩法：



1. 先把飲管剪開分段

2. 向小朋友示範如何將飲管穿入繩子中

3. 將繩打結就可以做到一條漂亮的項鏈



活動目標：鍛鍊小朋友的小手肌肉，同時又可以提升小朋友手眼協調能力。

荔枝孖媽（Facebook專頁 , Blog)

＊美國NAHA國際芳香治療師 ＊ 嬰兒按摩及瑜伽指導師 ＊ 國家兒童遊戲治療師＊ 兒童體適能教練 ＊



一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。