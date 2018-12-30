【親子教養】趁假期聚會　家長七招練成有禮的孩子｜博士媽媽

聖誕假期後，緊接是新年假期，相信家長和小朋友都會忙於參加許多朋友聚會。在假期這些日子，家長許多時會帶小朋友到餐廳或酒樓用膳，小朋友懂得基本的餐桌禮儀也很重要。究竟小朋友幾多歲才要學習餐桌禮儀？其實，即使兩、三歲的小朋友，家長可以教他們一些基本的禮儀，在公眾場合用膳時，做一個彬彬有禮的小朋友。

錯誤示範（Getty Image） 第一招：2-3歲可用叉、羹 戒用手拿 年幼的小朋友愛隨手拿食物吃，其實小孩在兩歲左右，家長可鼓勵小朋友不要用手拿食物，可鼓勵他們開始用餐具用膳，因為他們的小手肌已可掌握，可用餐具。家長可嘗試教他們用筷子食麵及各樣食物，讓他們好好掌握用餐具用膳的技巧。 第二招：不要手機送飯 與朋友聚會吃飯，是和人吃飯，不是和電子產品吃飯。我們應教小朋友與朋友吃飯時，不要掛住看電子產品。一邊吃飯一邊看電子產品，既對消化系統無益，也是非常無禮貌行為，我們應爭取與朋友吃飯時互相溝通，這樣才是聚會的真諦。不過，家長記住要以身作則，否則很難要求孩子跟從。

第三招：鼓勵限時完成吃飯

小朋友兩、三歲時，我們要留意孩子吃一餐飯所花的時間，因為一餐很少花上兩、三小時，但有些小朋友則因壞習慣而拖長吃飯時間，如要工人姐姐追着或長輩餵食等。家長應留意，兼鼓勵小朋友盡量在半小時內完成一餐飯，這才是一個有禮貌的小朋友。

（Getty Image） 第四招：學懂基本餐牌常識 在餐廳用膳時，家長可以多讓小朋友看餐牌。我們可以教小朋友不同餐廳有不同食物種類及選擇，例如我們到西餐廳用膳，家長可讓小朋友知道，不會在這兒叫蝦餃、燒賣，以豐富他們的生活經驗。 第五招：學習食物金字塔 看菜牌過程中，家長可教小朋友如何選擇健康的食物。在幼稚園階段，老師也會在課堂中教小朋友正確認識食物金字塔，小朋友會知道多吃蔬菜、水果對身體有益，又或小朋友可認識五穀類食物，我們攝取養份中會否欠缺什麼又或會否過多糖份，好讓孩子由細開始學懂均衡飲食的重要性。

（Getty Image） 第六招：訓練膽量及禮儀 在外用膳，我們也可以是訓練小朋友膽量的好機會。小朋友看菜牌後，家長可讓小朋友向侍應點菜，當他們點菜時，家長可留意到小朋友說話聲浪、與人溝通時有沒有眼神接觸及有否基本禮儀，如侍應奉上茶水時，小朋友會否懂得主動說「唔該」、「多謝」等。 第七招：教孩子懂得室內室外所用的聲音 許多小朋友為了讓家長「聽」其說話，會大叫或提高聲線，以加強家長的專注力。家長可從日常生活中教導小孩在室內時的適當聲量，並教他們在外玩耍時可自然大聲，及讓小朋友知道在戶外大聲是可以接受的。同時，若要小朋友懂得室內聲線（inside voice），家長們也切忌在家中大呼不同成員的名字，或在不同角落大叫他們等。 身教向來最為重要，家長能以身作則，循循善誘教導小朋友，朋友的聚會，更是難得訓練小朋友的好機會。