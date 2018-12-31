【無敵破壞王】外傭頻將家中物品破壞　扣人工都於事無補？

外傭將家中物品破壞經常發生，有些是故意的，有些只是粗心大意。不少僱主分享外傭的「破壞照」，當中以菜刀為最常被破壞的物品。你家中的外傭又破壞過什麼東西呢？

最近有網友在「香港外傭僱主關注組Support Group for HK Employers with FDHs」群組中，控訴家中的外傭把菜刀劈斷，最常出現的是德國孖人牌刀。有網友笑言外傭「有功夫底」，用菜刀切魚、切雪糕都有。另外有家長向記者控訴外傭把熨衫板折斷後沒有告知她，等到外傭回鄉放假才發現得到，令她非常震怒。

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香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，外傭一年到晚工作，總會有錯漏，「有些是粗心大意，有些則根本在家鄉也沒有做家務的經驗，尤其是年輕一代的外傭。」她認為其實大多數事件都是因為外傭不恰當地使用工具，例如她自己的外傭試過將「孖人牌」菜刀當罐頭刀使用，結果當然把刀尖弄壞了。

根據勞工處資料，如因傭工犯錯或疏忽而引致僱主的物品或財物受到損壞或遺失，僱主可按值扣除工資作賠償，但每次以港幣300元為限。此外，在這些情況下扣除的工資總額，亦不得超過傭工在該工資期所得工資的四分之一。徐小姐表示，有些僱主會認為用壞家品的損失是經常性開支，會草草了事；有些僱主則很小的事情也會扣錢，超過物品的價值，處理手法很極端。

扣錢對外傭來說是最直接的懲罰，但有僱主曾跟徐小姐反映，即使扣錢也於事無補。該名僱主指外傭會恃著扣錢上限是300元，遠低過物件的價值，會繼續破壞物件。

徐小姐建議僱主在僱用外傭初期要多加留意他們有沒有恰當地使用工具，盡快糾正他們的使用方法和態度。當物品被破壞了，一定要拍照作紀錄，方便作為憑據。而要扣錢時，較為理想、清晰的做法，就是僱主要寫明事發日期、物品價值等資料，讓外傭簽收，令外傭明白其實雙方都有損失。

有僱主表示，其實外傭用壞了家品不要緊，最重要是事發後一定要告知他們。徐小姐就認為，講到尾作為僱主都是需要一位誠實的員工。不斷扣錢不是最理想的方法，跟外傭保持良好關係，讓他們明白如果不小心弄壞了是可以原諒的，外傭就會更加願意告知僱主。她又建議僱主太貴重的用具最好留待自己操刀，盡量別讓外傭使用。要讓外傭代勞就以價錢相宜、耐用的用具為主。