【待產媽媽】順產抑或剖腹產子？醫生意見和BB健康狀況最重要

順產還是剖腹產子，這個問題應該困擾着不少準媽媽，不時再加上親戚朋友的積極「意見」，使自己煩上加煩。但最重要的，是要評估自己和BB的身體狀況，加上查詢醫生意見再自己作決定，不要任由旁人左右自己想法。

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撰文：Alvin媽媽

一開始有了肥B之後，我就決定會去私家醫院分娩，但對於「順產還是開刀」，這個問題一直都十五十六。而且醫生也說可以最後再決定，所以我一直採取到時再算的心態。

順產抑或開刀，是每位準媽媽都會面對的問題（gettyimage/視覺中國）

可惜好景不常，10個月懷孕期，一波三折。從懷孕3個月開始有甲狀腺復發，一直到第8個月才控制到！第5個月時又有胎盤前置的問題，直至差不多第9個月才確定升回正常位置！還有孕娠糖尿，最後一個月又發現BB臍帶纏頸！而且BB都比較大隻。其實每一件事都令到我心力交瘁，加起來實在難以承受！

懷孕時八方問題來襲，令準媽媽們情緒壓力甚大，大家需多多關心身邊懷孕中的朋友！（gettyimage/視覺中國）

所以，我也跟老公說決定要開刀。因為實在不想再有什麼突發狀況！當然順產有順產的好處，但突發狀況都經常有，當我們決定正式落訂之前一直做產檢的私家醫院，私家醫院的醫生建議都是開刀。總之，細碼孕婦懷巨嬰，並患有妊娠糖尿，都有可能建議剖腹生產。因為不想我再有太多突發的情況！因為甲狀腺及孕娠糖尿都有早產的風險，所以醫生都建議我足38週就開刀。不過，政府醫院的意見當然不同，因為BB比較大隻，所以政府醫生一直要我再減餐。即是糖尿1800餐仍不足夠，還是再減。目的是要我順產，而BB不會超過4公斤。因為他們對我說，如果BB超過4公斤才會幫我開刀。

對於政府醫生的意見，老公都接受不了。因為我食1800糖尿餐已經時常感到手軟腳軟，無氣無力，實在不知道還要怎樣減餐！回望10個月以來已經非常痛苦，老公亦堅決不想我再承受順產的痛苦，所以我們當然聽取私家醫生的意見，於是就定了日子在私家醫院，在第38週開刀。當日子愈來愈近，身邊的朋友們，親戚們都開始問起我們的情況，當一知道我們是決定開刀，不論男女，不論有小朋友未有的都會說一句：

下！你點解唔順產！點解唔忍下痛，以前啲人都係咁生啦！點解要去私家醫院浪費金錢？你唔知順產先係對BB最好咩？ 三姑六婆

「加把口」是不需要任何成本的，但聽者則無辜地承受不必要的壓力（gettyimage/視覺中國）

現實生活很多人總持著自己的觀點，向別人罔加批評。實在聽到我們都發火！其實我們順產還是開刀，與他們有什麼關係呢？我既不是你的代母，你又不是醫生。我也沒有跟你借錢去生小孩。而且是我要生小孩，不是你，所以每一次我只回一句：

其實每個人都有合適自己的生產方法，我們只會聽取醫生意見！ 準媽媽們

我認為真的沒有必要跟每一個都解釋一次，當然我心都不會好受。在此希望跟大家說一句：「請你們尊重準父母的決定」我曾聽過一位開刀媽媽分享，其實選擇開刀的媽媽，躺在手術枱上，在脊骨上打一針，在肚上開一刀都需要無比的勇氣。我絕對同意呀！只有自己才知自己的需要，和身體、精神狀態。所以其他人不需要施加自己意見於準爸媽身上！而且並不是每件事都能夠解釋得非常清楚，在你身上合適的又並不代表適合我。再一次重申，請大家尊重準父母的決定。

準媽媽們都需要極大的勇氣，比起意見，更需要朋友親戚的支持（gettyimage/視覺中國）

我找了一些資料，大家可參考一下。

一切從安全角度做決定

現實上，順產和剖腹生產對於準媽媽們的影響都有不同，準媽媽們可以事前了解，再選擇適合自己的方法。簡單來說，剖腹生產最主要就是形成傷口，有出現併發症的風險（感染、發炎、血腫或疤痕增生等）。另一風險是子宮的手術，可能會令子宮大量出血，或傷及膀胱、輸尿管。若手術一切順利，媽媽在24小時後就已經可以下床行動，餵母乳。而且長遠來說，剖腹生產比順產對盆腔肌肉的損傷來得較小。

至於順產媽媽，傷口處理則較為麻煩。因為生產時形成的傷口主要在陰部，面積較小；而且接近肛門和尿道，清潔上較有難度，更有發炎和感染的風險。加上BB在媽媽的盆腔出來，因此媽媽的盆腔容易鬆弛，有可能令小便控制較困難，亦增加子宮下垂機會。但只要媽媽們適當地進行盆腔肌肉運動，以上的問題都可以解決的！而順產的媽媽在性行為時可能會感到痛楚，但身體恢復後慢慢消除。

對BB而言，只要BB本身健康，不論剖腹生產或自然生產，日後都能夠健康成長。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【Alvin媽媽】順產開刀都係好媽媽！唔需要旁人比意見囉！」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）