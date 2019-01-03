不要求學生有十八般武藝　聖保羅書院校長：希望他們懂得解決問題

逾百年歷史的本地直資男校聖保羅書院人材輩出，一直深受本地家長歡迎，扣除直屬小學收取9成學生後，大約有1成即100個學額給予外校生報名入讀，從近年報名數字顯示約平均16人爭取1個學位，競爭激烈。 校長源廸恩坦言入學面試雖著重考生小學成績外，也認為考生對身邊事物的熱誠與興趣相當重要，如果學生只愛讀書便不適合該校。他建議時下初小家長，應培養孩子對身邊事物的好奇心與興趣，為未來面對更多難關與挑戰。學校由上年4月開始逐步進行擴建工程，除加入更多與時並進的設施外，更希望讓學生之間有更多互動，培養出良好的溝通技巧與解難力。 攝：高仲明

聖保羅書院源廸恩校長。 香港人同樣需要有「聖保羅精神」 自1950年搬到般含道的聖保羅書院，正進龐大的擴建計劃，源校長坦言自從完成興建小學新校舍後，便著手部署中學擴建，他認為一所優良的學校，校舍必須具備更多與時並進的配套與設施。「聖保羅書院其中一個特色是創意，你看到我們學校有一個泳池，那個泳池已經四十歲，是1979年興建，你想想當年一間學校有一個自己的泳池，絕對是罕見的事。但學校的設施越來越不足以應付當今世界的改變，同時，我們又想保留一些可以讓舊生有集體回憶的建築物，希望他們回來時，不會因為校舍變得面目全非而失去歸屬感，就好像我們傳統的『聖保羅精神』會一直承傳落去， 畢業的師兄會回來幫高年級的學弟，高中生會幫助初中生，而初中生亦會到小學幫高小生......那份互相照顧的『兄弟情』，就是我們想保留歷史悠久的王鳴謙堂最主要之原因。」

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新課室引入更多先進和優質的設備，為學生提供優良的學習環境。 要訓練孩子懂解決問題 新校舍將引入更多最先進和優質的設備，不但增設演奏廳、中國文化室、電子學習中心、STEM實驗室和智能教室等，同時亦注入更多人與人相處的互動元素，這與學校的對未來的前瞻性有莫大關係。 「作為一所基督教學校，我們有責任告訴學生一個正向的價值觀，無論以後他們做每一個行業都好，也希望他們記得學校的教訓，我們不要學生只掛著讀書，因為現在講STEM、科研、 A.I.等科技發展，其實就是要對身邊的事物有興趣，先察覺自己或別人有問題出現，再想出解決方法。當遇上自己不懂的，要有去尋找答案的動力，未來新生代應該是要有這種態度，而不是一直被動地坐著等大人安排。」源校長指如果他們學了很多知識，但對身邊的人、事是沒有興趣的話，就會很可惜。 「在以後的日子裏面，他們是要做一個解決問解的人，未來的世界我們根本不知道會發生甚麼事，但我們的下一代就要幫我們解決一些我們現在解決不來的問題，例如氣候變化、污染，他們就是要幫我們解決這些我們遺留落去給他們的問題。還有一些仍未出現的問題，這也要懂得運用創意。」源校長強調的重點是下一代必須要對身邊的事物有興趣，留意身邊的人遇上甚麼困難和需要，從中想想自己是否可以幫忙，而他認為學生本身要擁有那份好奇心。」

喜歡閱讀更有優勢 中一面試將於2月展開，每年約100個學額給予外校生報名入讀，平均16人爭1個學位，競爭激烈。源校長坦言在簡單的面試過程裏，雖然未能完全了解考生是否很有好奇心與上進心，不過深信喜歡看不同種類書籍的孩子，是意味著他是明白身邊發生甚麼事，他建議小學生的家長應多鼓勵孩子看書。

「雖然我們著重考生在小學的成績，如果他喜歡看不同範疇的書藉，會看故事書、也看科學書、歷史書……涉獵的範圍愈廣，這正代表他對不同的事物有興趣。多帶他們去參觀博物館，跟他們溝通，甚至可以談新聞時事，讓他知道世界原來是千奇百趣。在小學階段時，是應該培養出他們有更多好奇心，世上事事都藏著學問，簡單如眼前這杯茶的茶葉是怎樣來?怎樣才稱得上是好茶，每件事也是一個知識，也是可以讓孩子發掘，這份對周遭事物的好奇心，不單單只是為了入學面試，我也覺得是需要有。有不少出色的學者，小時候就是很喜歡跑到山邊去觀察動物、大自然，這是一個很重要的啟發過程。」

家長不應盲目追棒名校 對於時下家長不停催谷子女成績，為求讓他們可以入讀心儀學校，源校長認為這對子女是很「慘」。「如果小朋友只喜歡讀書，聖保羅書院可能並不適合他們，我們不是要求學生要有十八般武藝，家長是應該要知道哪些學校更適合自己的孩子，如果小朋友有其他方面的興趣，來到我們學校就可以參與學校提供給他們的不同的的課程、機會，所以不是那些(證書)是否重要，而是學生除了讀書之外，是否還有其他不同的興趣？這也是我們看重的。」