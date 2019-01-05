【媽媽感言】脫離新手媽媽　孩子改變家長的30件事

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撰文：和牛媽媽

由零經驗嘅新手媽媽漸漸成為有經驗嘅媽媽，這兩年幾有好多得着，有喜又有悲，真係百感交集。當中大家會同我有類似嘅改變嗎？而大家又有同感嗎？

1. 每天的充足睡眠（8小時） → 瞓到6小時已經偷笑

BB剛出生在醫院的幾天，可以整天看着BB唔瞓都得。初生嘅頭一個月，我每日嘅睡眠時間都唔夠2小時，佢哋絕對是魔嬰…你認同嗎？到而家2歲半哄睡時間都仲需要1小時，真係超長！唔知點解唔願瞓……

BB總是充滿活力（作者提供）

2. 極怕污穢物→ 換片高手，甚至乎當佢哋要嘔嘅的時候，都會用手接住嘔吐物…

3. 弱質女子 → 變到力大如牛，阿女幾重都抱得起！（不過最近我真係開始力有不逮啦…）

媽媽強而有力的手臂（作者提供）

4. 與世隔絕：少了很多Lady’s Night，平日下班的聯誼活動 → 所有聯誼活動及朋友圈都換晒媽媽及假日BB Gathering，你係咪都係咁？

5. 無假期，無私人空間：假日嘅時候，就係擔任全職媽媽嘅工作，BB愈大愈需要媽媽陪伴，若BB唔乖乖地瞓覺，媽媽就連剩餘嘅沒有私人空間/ 抖氣嘅時間都冇。

6. 同老公的對話總是：「爸爸/媽咪，唔該你睇住佢先」、「爸爸，幫我開支奶」、「爸爸，幫我拎XX」等，「老公」、「老婆」嘅稱呼亦漸漸地消失於空氣中…

7. 消費對象永遠以BB為先，Shopping地點永遠係童裝、玩具店等。餐廳都要升level，帶住BB為咗安頓到佢，魚蛋粉、粥舖真係唔洗諗，因為…怕她嘅小手、無BB櫈。

8. 輕便嘅行裝 →背着重重的背包外出，每次都好似遠行一樣…勁大個背囊…

由小包變大背囊（作者提供）

9. 化個靚妝 → 可以簡單地搽上BB Cream出街，已經係好好啦！

10. 連身裙，BYE BYE → 仲餵梗人奶嘅時候，因為需要方便外出埋身，所以…都冇再着了

11. 手機滿滿嘅自拍大頭照 → 全部變成BB的大頭照

12. Whatsapp嘅群組，由gossip group多咗很多唔同嘅BB Group，我估遲啲仲會有學校媽媽Group。

13. 八卦話題 → 變晒BB嘅趣事

14. 語言天分：學多咗BB話

15. 與家人關係比以前更Close – 一直關係都融洽，有咗和牛B話題更加多，亦更加感受到家人嘅愛。

16. 愛聽/唱流行歌曲 → 唱兒歌，唱到喉嚨乾都會繼續唱

17. 耐性提升：比以前更有耐性，去聽和牛B講每一句話

（作者提供）

18. EQ提升： 一向脾氣差，慢慢EQ提升咗

19. 從阿宅 → 鍾意四圍去：以前放假唔鍾意出去，寧願留喺屋企打機打一日。而家希望和牛B可以多啲見識，所以四圍去，發掘好多好玩好去處。

20. 家裡嘅改變：多咗很多色彩繽紛嘅牆貼、佈置及BB設備

21. 變得更有童真：要代入小朋友嘅角色，先會了解佢哋，同埋做到朋友。

22. 變得更有心思：小朋友嘅世界充滿色彩，所以好想俾好多驚喜佢，好想見到佢笑到好開心。

23. 變得更敏感：呢種敏感一定係嗅覺啦!

24. 變得更醒瞓：因為會擔心BB踢被，所以每晚都會醒好幾次。

25. 變咗廚藝高手：為咗得到和牛B歡心，我更加會做好多好味嘅茶點俾佢食。

26. 作為母乳媽媽的我，身體上都有變化的。

27. 不喜歡麵包超人 → 超級喜歡！

28. 愛屋及烏 → 以前都唔鍾意Peppa Pig，但由唔知幾時開始和牛B好鍾意，之後一齊好鍾意。

Peppa Pig（作者提供）

29. <秘> 鋼托的Bra → 換成了wireless Bra/ 母乳餵哺的Bra

30. <秘> 跟老公曳曳要睇老闆情況啦

為了和牛B，無論改變咗幾多，我都一樣覺得無問題，係值得嘅!

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【媽媽有感】有了孩子改變了我的30件事​」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）