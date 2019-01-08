【親子字典系列1】 – PLAY的正確解釋│T媽親子生活

長假期完結，爸媽和孩子都「玩」夠了吧? 近年不少爸媽意識到玩樂對孩子的重要性，然而說到如何「玩」才能令孩子吸收到「玩」的營養，卻沒有多少爸媽深究。聯合國兒童基金會早在2013年已大力提倡「自由玩 (Free Play)」的概念，可是去年發表的調查報告反映1，仍有逾8成受訪者誤以為電子屏幕時間(Screen Time)和興趣班屬於自由玩樂時間。 【編按：作者為T媽】

不要拿興趣班當是玩 「自由玩」最基本的理解就是由孩子主導遊戲，玩什麼、如何玩都是孩子自發，沒既定程序，不經成人指導和干預。因此，興趣班絕不是「自由玩」，包括游泳、舞蹈、繪畫這類看似娛樂性甚高的活動，因為這些活動都是在導師指導下完成指定動作，欠缺「自由」成份，跟自己去游泳池游水、在家聞歌起舞、拿起顏色筆隨心所欲的畫，是不一樣的。除非你肯定過程中導師只是輕輕做個開場白，其餘時間都讓孩子自由發揮，否則興趣班是學習多於玩樂。「自由玩」最基本的理解就是由孩子主導遊戲，玩什麼、如何玩都是孩子自發，沒既定程序，不經成人指導和干預。因此，興趣班絕不是「自由玩」，包括游泳、舞蹈、繪畫這類看似娛樂性甚高的活動，因為這些活動都是在導師指導下完成指定動作，欠缺「自由」成份，跟自己去游泳池游水、在家聞歌起舞、拿起顏色筆隨心所欲的畫，是不一樣的。除非你肯定過程中導師只是輕輕做個開場白，其餘時間都讓孩子自由發揮，否則興趣班是學習多於玩樂。

認清娛樂或是玩樂 打機、看電視、上網等利用電子產品進行的活動，絕對只是娛樂，不是玩樂。這些活動局限孩子的活動範圍，也局限他們的想像和創作空間。以電子遊戲為例，大部份是過關形式，儘管孩子如何動腦筋破解箇中關鍵、鍛鍊技巧，也只是坐在固定位置，活在既定的遊戲規則中，身心不但無法舒展，精神反而更繃緊。香港大學在2011-15年間進行過一項追蹤研究，顯示幼童在5歲時看電視及打機時間愈多，9歲時就有更大機會出現過重、情緒問題、過度活躍等行為問題，學業成績亦會較差。9歲是很關鍵的歲數，由小時候積累下來的身心問題，都在9歲開始浮現，爸媽在孩子9歲前未必察覺，可是到發現問題時，孩子的性格與價值觀已初成型，再作改變不是易事，所以認為正確的教養方式，應該越早進行越好，孩子的反抗越小。

電子奶咀不可取 世界各地已有海量的研究說明電子科技不是孩子的玩樂良伴，再具創意的兒童軟件，也不及砌積木、堆沙有意思，在這個連科技巨頭Steve Jobs和Bill Gates都限制子女使用iPad及智能電話的世代，很難理解為何有些爸媽們仍對電子教材趨之若鶩，電子奶咀仍普遍，用打機換取「快啲做完功課」更不可取。爸媽們，千萬不要以為孩子放學後上了興趣班、看了電視就是有足夠的玩樂時間，搞不好只是適得其反，無助他們從玩樂中獲益。

世界各地已有海量的研究說明電子科技不是孩子的玩樂良伴，再具創意的兒童軟件，也不及砌積木、堆沙有意思，在這個連科技巨頭Steve Jobs和Bill Gates都限制子女使用iPad及智能電話的世代，很難理解為何有些爸媽們仍對電子教材趨之若鶩，電子奶咀仍普遍，用打機換取「快啲做完功課」更不可取。爸媽們，千萬不要以為孩子放學後上了興趣班、看了電視就是有足夠的玩樂時間，搞不好只是適得其反，無助他們從玩樂中獲益。

作者簡介: T媽，華德福幼兒教育老師。15年夏末誕下兒子TinTin後，對「教養」這課題產生濃厚興趣，開始修讀華德福教育，在TinTin 2歲時決定以陪伴孩子成長為前題，訣別繁忙的白領生涯，感受平凡的親子日常，還輾轉當上老師。

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