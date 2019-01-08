【爸爸媽咪唔易做】這個容易忽略的行為，你有留意嗎？│H.Y老師

早期一些文章H.Y老師分享什麼是「感覺統合」，亦有關於如何多作練習以提升小朋友的能力。這次H.Y老師想跟各位爸爸媽咪分享一個在觀察上容易忽略的行為，更有可能會誤以為長大後有所改善。這是有關「感覺統合」響起警號的提醒，要及早留意和想辦法提升小朋友的能力。

喜歡用腳尖走路

撇開「扁平足」、「腳趾外翻」、從小學習芭蕾舞等問題，大家有沒有留意自己平日是如何走路呢？正常一般走路時，當我們踏步出去落地時會是「腳跟先著地」。但各位爸爸媽咪你們有沒有留意自己的小朋友是怎樣走路呢？他們有沒有用腳尖走路？而用腳尖走路的頻密度如何？會否在無意間養成腳尖著地走路的習慣呢？

(Getty Images) 與「感覺統合」有關 有些小朋友整個「腳板」都很敏感，所以他們想用最小的地方走路，讓自己的腳得到最少接觸的感覺。另外，有一些小朋友喜歡用腳尖走路，因為他們喜歡讓自己的腳踝感到壓力，增加刺激感。因此小朋友會用腳尖走路與「感覺統合」是有關連的，亦是一個提醒的警號。如果各位爸爸媽咪觀察到小朋友十分頻密，那就要留意。因為長期這樣走路，會引起小朋友在平衡協調上的能力，「感覺統合」中即指有關「前庭」的部分。 如果發現小朋友有這個情況，H.Y老師有一些小遊戲，可以讓爸爸媽咪與小朋友在家中一邊遊戲一邊練習呢！

小士兵遊戲

「小士兵」意即「步操」，這個行為必需要小朋友抬起整雙腿來走路，增加他們腳與地面的接觸點。但是「步操」會有點悶，因此爸爸媽咪在家中可以加上音樂，讓小朋友要跟從節奏去「步操」走路。在不同節奏下進行，他們更可以鞏固雙腿的穩定性和力量。

（Getty Images） 「感覺統合」可能是一個很難明白的名稱，不過就算有類似的行為亦不代表小朋友是有特殊需要，只是讓各位爸爸媽咪加強對自己小朋友的觀察，更明白自己小朋友的需要，令爸爸媽咪在照顧和教導小朋友時可以更開心愉快。 如果你喜歡這文章或有一些問題，歡迎LIKE H.Y老師的FACEBOOK PAGE【爸爸媽咪唔易做】，INBOX H.Y老師，一起互想交流哦！謝謝支持！

H.Y老師 （專頁：爸爸媽咪唔易做）

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！