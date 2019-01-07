【育茶手記】不要奢望成為6299口中的女兒│90後在職茶Cha媽

99與新抱好像是從頭到尾兩個敵對、互相沒太大好感的角色，至少我是這樣覺得。 很記得第一次以茶爸女朋友的身份拜訪他的父母時，顯得總是客客氣氣，搶洗碗，很有禮貌的表示「伯母，你煮的東西真好吃！」（那些時間真的覺得她煮得挺好吃的）但很神奇，為什麼我說神奇，因為我們之間沒有發生過什麼問題，就從我要嫁給茶爸開始，奠定了婆婆與媳婦關係後，我與她的關係都產生了微妙的變化。 【編按：作者為90後在職茶Cha媽】

她煮的飯變得那麼不合我胃口，做的行為就特別的讓我看不過眼.....

還記得6299與我父母見面時還說什麼把我當女兒看待，我真的.....真的想偷笑，疑問是「真的有可能將別人的女兒當成是自己？」、「這個女人是搶走你兒子的人喔，你真的可以對她那麼好嗎？」

（《BB來了》劇照） 很多人說，「你自己都有兒子，你不怕將來你新抱都這樣對你嗎？」哈哈，將來的事很難預測，難道我和99的關係好，將來我和新抱的關係都會一樣嗎？看著茶茶，都知道他肯定跟他爸一樣，向著老婆，阿媽姓什麼可能都忘記了，口裏說孝順，身體卻很誠實。 上個月底，傭人姐姐放假回菲律賓，一個為期兩星期多的假期。由於我和茶爸都要上班，所以只好「邀請」6299過來我們家住，幫忙照顧一下孩子。無錯，這個主意是我提出的，也不出乎我老公的意料，婆媳之間的導火線，就是一碰上就電到...

我6299可能已經好久沒有照顧小朋友，他們根本沒有那個常識要如何做。在頭一個禮拜，我99還發燒生病了，所以茶爸只好請假，留在家照顧兩大兩小，我當然就繼續上班。

這天的下午，我們一行六人出去吃東西，茶兄妹總愛黏著我，所以我們三個就坐一邊，茶爸與他父母就坐對面。點餐時，他們當然沒有在乎你有沒有點什麼自己吃的；也不會理會你愛吃什麼；看到孩子吃得很髒，就馬上提提你去擦一下；她兒子（即茶爸）都已經吃了好多，還問對方夠不夠吃。

而新抱，即口中的女兒，其實沒吃多少，只是瘋狂的照顧身邊的茶兄妹。

是我自己的媽，她會趕緊的吃，然後幫我照顧其中一個。

是我自己的媽，她會留著我愛吃的，讓我吃個夠。

是我自己的媽，她會擔心會否因為照顧小朋友而沒吃多少。

想說，你這些都沒有，請不要說當別人是女兒。或許，別太天真，妄想成為你6299口中的那一個女兒。我永遠只是我唯一的母親的女兒。