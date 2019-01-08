【親子旅行】家長分享長短途旅行行李清單　乘搭交通工具注意事項

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撰文：wagyubmami 和牛媽媽

計劃好了長假期帶小朋友去哪裏遊玩了嗎？

我們第一次帶和牛B去旅行的時候，和牛B大概2歲。

而到國內旅行或坐船到澳門，還是坐飛機到國外遊玩多日，要準備的行李亦十分不同。另外就是小孩子每個成長階段，去旅行時要帶的必備清單也是不同。而在旅行時，最擔心的事又如何解決呢？例如寶寶年紀太少，坐飛機時大哭不停滋擾到其他乘客，寶寶耳朵因氣壓而感到痛楚時，父母應該怎樣做？

在飛機起飛或降落時，若然寶寶是清醒的話，可以給他們吃東西、喝水、食奶咀等，減少痛楚。

而我盡量安排上飛機後，給和牛B飲奶，飲完就讓她睡覺。坐飛機途中，如果想開奶但沒有熱水怎麼辦？這時你可以向機艙服務員要求熱水作開奶之用；另外，如果要用熱水將母乳加熱，亦可以找機艙服務員會協助。不過，要留意機艙服務員是不可以協助冷藏母乳的。如果媽媽要帶備雪藏的母乳，要留意需保存在冰袋或真空瓶裏面，並自行攜帶冰種或乾冰（不超過2.5公斤），以及須妥善包裝讓二氧化碳氣體自由揮發。如果搭長途車，怕寶寶坐得太久不耐煩，又應該怎樣做？家長可盡量安排小朋友習慣睡覺的時候上車，或者飲奶後再哄他們睡覺。因為我不太建議坐車時讓小朋友看Youtube、手機或平板電腦。

另外分享一下我自己的收拾行李小經驗，給大家參考一下。

家長經驗分享必備行李清單（作者提供）

【短程旅行】（2日1夜）

由於和牛B很喜歡飲奶，我大概在和牛B一歲九個月左右就無再餵母乳，所以去旅行都需要帶奶粉、熱水壺、奶樽等工具。

一．尿片×10片

當時和牛B尚未戒片，所以外出、睡覺時都需要穿上尿片，安全起見帶了10塊。而當小朋友戒了所有日片時，只有夜晚睡覺時需要，所以只帶2-3條，以備不時之需。

二．奶樽×3-4個

當時和牛B每日會食早奶和夜奶，所以我們會預餐數，然後帶多一個奶樽。

三．奶粉

我們不會預先將奶粉倒入奶粉格，同時會預多一至兩個已裝奶粉的奶粉格作後備。

四．服飾、鞋履

上衣×4件（其中一件是長袖睡衣，小朋友比較大汗所以預多一套衫可以替換）

褲子×3條 （兩條長褲一條短褲，其中一條是睡覺時穿）

底衫×2件

長袖外套×1件

汗巾×2條

拖鞋×1對 （拖鞋是去玩沙玩水的時候穿，又或者在酒店房穿，因為不是每間酒店都有小童拖鞋）

波鞋×1對

襪子×3對 （多帶一對作後備）

帽子×1頂

太陽眼鏡×1副

五．安撫用品

奶咀（未戒奶咀時期）

最愛的毛公仔／被子

六．BB清潔護理用品

大毛巾×2條 （洗澡用，另一條玩水過後用）

臉巾×1條

BB沖涼液及洗頭水×1套

濕紙巾×1大包

BB牙膏×1支

BB牙刷及漱口杯×1套

梳子×1把

BB護膚霜×1小瓶

BB防曬×1支

防蚊用品

七．食物

食物方面，基本上早、午、晚三餐都會食街外食物。為了盡量減低水肚不服，所以我們都會帶1L香港食水作翻熱開奶之用。另外也會帶少量零食作茶點或安撫小朋友。

八．玩沙玩水用品

泳衣×1套

游水片×2-3片

玩沙套裝×1套

九．平安用品

旅行藥物（基本要有退燒藥）

退熱貼

十．電熱水壺及萬能插蘇

由於看了坊間太多的傳聞，實在不敢使用酒店的電熱水壺了，唯有自攜吧，這樣比較安心一點。

【一般旅行】（超過6日行程）

一．尿片

跟短途旅行不一樣，若然小孩尚未戒日、夜片，我們會直接到當地購買，只會帶第一日需要的份量。而當小孩戒了日片時，夜片份量就依照住宿日子再多加1-2條，以備不時之需。

二．奶樽×2個

因為一般旅行都會住酒店或民宿，所以我們會帶備奶樽刷及清潔液。而小孩夠了兩歲，洗乾淨奶樽後，我會再用煲滾的熱水再浸一浸奶樽當作消毒之用。

三．奶粉

我會帶一罐新的400g奶粉，另外帶一個奶粉格。

四．服飾、鞋履

如果民宿有洗衣機的話，衣服可以少帶一點也不怕。而以下是會洗衫的情況下的數量：

上衣×4件（其中一件是長袖睡衣，小朋友比較大汗所以預多一套衫可以替換）

褲子×3條 （兩條長褲一條短褲，其中一條是睡覺時穿）

底衫×2件

長袖外套×1件

汗巾×2條

拖鞋×1對 （拖鞋是去玩沙玩水的時候穿，又或者在酒店房穿，因為不是每間酒店都有小童拖鞋）

波鞋×1對

襪子×3對 （多帶一對作後備）

帽子×1頂

太陽眼鏡×1副

五．安撫用品

奶咀（未戒奶咀時期）

最愛的毛公仔／被子

六．BB清潔護理用品

大毛巾×2條 （洗澡用，另一條玩水過後用）

臉巾×1條

BB沖涼液及洗頭水×1套

濕紙巾×1大包

BB牙膏×1支

BB牙刷及漱口杯×1套

梳子×1把

BB護膚霜×1小瓶

BB防曬×1支

防蚊用品

七．食物

基本上早、午、晚三餐都會食街外食物。為了盡量減低水肚不服，所以我們都會帶1L香港食水作翻熱開奶之用。另外也會帶少量零食作茶點或安撫小朋友。

八．揹帶

其他2-3歲不用Hipseat（揹帶）的話，一定要帶BB車，代替手抱。如果你們也是用Pockit的話，記得多帶一個環保袋放好，可以Hand carry上飛機。

九．玩沙玩水用品

泳衣×1套

游水片×2-3片

玩沙套裝×1套

十．平安用品

旅行藥物（基本要有退燒藥）

退熱貼

十一．電熱水壺及萬能插蘇

由於看了坊間太多的傳聞，實在不敢使用酒店的電熱水壺了，唯有自攜吧，這樣比較安心一點。

帶小朋友去旅行，其實真的很開心。我很享受和和牛B一起去旅行，接觸新鮮事物。她到現在仍然很記得兩歲去沖繩的事呢。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【帶寶去旅行】執行李、搭飛機注意事項」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）