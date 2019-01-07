訂造百日宴蛋糕收災難級成品　資深甜品師教你避開訂造風險

小孩出世後，很多爸媽都會舉行百日宴，與一眾親友分享新生命到來的喜悅。一位媽媽Ceci Chan日前舉行了百日宴，並向一家網上蛋糕店花費港幣2,660元訂購多款以電影THE BOSS BABY為造型的Cupcakes、馬卡龍及曲奇等，但最後收到的成品與參考圖片大相逕庭，Ceci指除了貨不對辦，店家的態度亦非常不負任，親友失預算之餘，亦令重要的百日宴留下回憶污點。 事後Ceci發現該店曾多次易名轉鋪，在網上亦同時有不同名稱的網頁。記者向該蛋糕店發訊息查詢，但已讀不回。 （照片由受訪者提供）

左面是Ceci提供給Pan的參考圖，右面則是Pan製作的成品。 記者就事件向Ceci查詢，Ceci指小孩的百日宴在1月5日舉行，曾查詢多間蛋糕店，但因時間趕急，很多蛋糕店都沒接單，最後在12月23日找到涉事的網店：「我send晒參考圖比佢，確定佢知我要求。其後見佢覆我覆得好快，同答我嘢好有heart咁，咪決定搵佢整！加上我見佢d post有幫某名人整過，又有studio 開班。」最後Ceci決定向該店訂購Cupcakes、馬卡龍等多款蛋糕，並在12月25日預先全數付款。 以天氣潮濕做藉口 至百日宴前一、兩日，Ceci向該店要求看成品圖，以構思當日的場地佈置：「但佢唔係話自己唔喺studio，就話送緊貨，我心知不妙。」百日宴當日，該店原本承諾下午3時半送貨到會場，並負責佈置，但對方一直沒聽電話，至宴會恭候時間前15分鐘、4時半才送達：「佢遲大到，一句說話都唔講就擺低想走，我要求驗貨！一打開見到我真係想喊出黎。」打開包裝後，Ceci發現蛋糕完全貨不對辦，Cupcakes上的花紋完全不見，只有一坨忌簾在蛋糕上；馬卡龍塔亦做得非常馬虎，在市面買一頂生日帽再把碎掉的馬卡龍貼在表面。職員則解釋「無預計到今日天氣咁潮濕，所以啲糖皮痴住晒」、「方便賓客逐個拎走」，但Ceci當初要求的並非糖皮。

修補後的Cupcakes。 因應Ceci的不滿，當時該店負責人堅持取走蛋糕修補，並確保6時半會再送達，Ceci只能答應：「佢堅持話拎走再整過再三確保會6點半前返到嚟交貨！我唯有放佢走。而我好唔好意思咁麻煩朋友幫忙周圍搵下邊到有現成甜品，買嚟頂住先！因為開始有人嚟，我地亦無時間追究。」 至7時15分，Ceci收到數盒由酒店職員代收的蛋糕，但成品亦不如理想：「佢剷走之前糖皮再求其吱pet白色cream就算！」Ceci立即致電查詢但未有接聽，直至她表示會循法律途徑追究，該店負責人才回覆指已按Ceci要求修改，但cake pop卻改不到，原因是全香港的朱古力都沒有全黑色。 「佢明唔明百日宴嘅重要？好多父母都重視BB嘅第一次，而且仲要係我地第一個BB，所有人都好緊張，好錫佢。」Ceci指自百日宴當晚後就沒再收到該店負責人的任何回覆，在網上公開經歷後，更有不少人私下向她表示也曾受害，其後更發現此店曾多次改名和搬鋪，現時以不同的名稱在Facebook及instagram開設帳戶營運。Ceci形容這是一個回憶污點，並希望能退回全部款項、不會再有市民受害之餘，亦期望該店負責人能「收手」，不要再「害人」。

+ 3 + 2

涉事蛋糕店的職員以天氣潮濕及沒有全黑朱古力來解釋對貨不對辦的原因，記者找來於英國藍帶國際學院畢業、有3年甜品師經驗的李小姐，她表示潮濕天氣的確會導致糖皮軟塌，但有經驗的甜品師應有方法解決，例如調整製作時間、運送方法、存放環境等等：「但即使天氣潮濕，糖皮也不會在短時間內塌掉，而甜品師亦應就天氣情況製作，並確保蛋糕送到客人手上時是完好的。朱古力方面，即使沒有全黑朱古力，也可用色素和其他材料代替。」

至於貨不對辦方面，李小姐表示她並不會接受客人的來圖，只會製作自己所設計的蛋糕：「一來尊重原創者，二來每個甜品師的技巧不一，不同人有不同手勢，這的確有一定風險。」她建議市民最好選擇店鋪已有的款式，而非自行在網上找圖片讓甜品師製作。如果搜遍全香港都沒有心目中的款式而需要訂造，她建議預留更多時間與店家溝通，確保能做到心目中的模樣，和找風格相似的店：「即使A店擅長做花朵蛋糕，卻未必同樣擅長做卡通圖案。如真的要訂造，亦要列明所要求的款式，例如蛋糕面上有何裝飾。」

其他災難級蛋糕：