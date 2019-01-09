【天虹小學】向在囚人士寫信　學生：我以為佢哋成日打交

「你的生活是怎樣的？」、「你有不開心或難過的時候嗎？」、「你可以看電視嗎？」這些問題都是浸信會天虹小學的小五學生，寫信給在囚人士的疑惑。他們對「監獄」和「在囚人士」的知識只能從電影中獲得，直言：「我以為佢哋成日打交，生活好艱苦。」想不到，他們寫信的對象近日也回覆了長長的信件，更畫上色彩繽紛的卡通公仔，令他們喜出望外。 攝影：吳鍾坤

「中文課教寫信時，往往都係寫給遠在外國的親友，但學生知道題目是虛構的，只會問要寫幾多字，標點計不計，片面地分享一些生活日常事。」天虹小學「信有明天」活動的負責老師黃永康說，但當學生知道要寄信給活生生的囚友，他們立即緊張起來，認真地思考要寫些什麼內容。 「信有明天」活動是承繼去年4月展開的「懲‧信」，老師透過一宗真實案件設計戲劇學習活動，讓學生從中體會案件中不同角色的立場和感受，更嘗試代入犯人和受害人的角度，探討寬恕和希望等主題。而延續對在囚人士的關愛，學校請學生寫信關心他們，並與懲教署合作，由該署安排囚友回信。 黃老師說，曾有學生問「監獄」怎樣寫，細問之下才知他想詢問囚友「在監獄的生活是怎樣」，又想問「出獄想做什麼」，但黃老師指當時不知道收信人的背景，擔心收件者被內容觸動到不開心的情緒，於是他們就商討如何把信可以寫得更得體，更體貼囚友的心情。「我們發現很多學生都沒有寫信給真人的經驗，這是第一次在寫信時考慮收信人的感受。」他笑說，但後來得知，囚友們比他們想像中更豁達，對學生的遣詞用字並沒有太多執著。

囚友會在信上親自繪上卡通公仔，令學生喜出望外。 受電影影響 以為囚友經常打架 5年級的勞同學指，受到電影的影響，以為監獄的生活很艱苦、休息很少，也有同學認為監獄環境很破爛，而羅同學以為他們會經常打架，不太和諧。他們原本以為只有殺人、吸毒才會坐牢，但經過是次活動，明白一念之差就很易行差踏錯。 在信中，他們除了向囚友詢問了自己心中的疑問之外，其中鄭同學更有分享自己做錯事的經歷，希望可以藉以鼓勵他們。而當收到回信時，同學們坦言非常開心和感動，紛紛表示渴望繼續和他們通信。

化名「公仔書姐姐」的囚友感到非常後悔。 囚友回信：只有家人對你不離不棄 「佢鼓勵我努力讀書，信中叫我唔好覺得家人有時好長氣，好煩厭，因為只有家人對我不離不棄。我睇完覺得好感動。」鄭同學展示囚友回覆的長長信件，還有囚友用顏色筆繪畫的可愛卡通。 面對小學生的純真疑問，不少囚友也很認真回覆，讓孩子們了解他們在獄中的生活，他們有學習和休息時間，也有興趣班可以學習。大多數囚友回信時，也苦口婆心勸勉學生凡事三思而行，有化名「公仔書姐姐」的囚友信中寫道：「在獄中未能陪伴兒子成長，可以重來的話，不會再犯事。」盧同學讀完回信後，一改之前的想法：「原來監獄都有畀佢哋足夠嘅尊嚴，同生活所需，感覺佢哋唔難相處。」

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阿凱在台上分享個人經歷，希望學生引以為鑑。 過來人分享：一個遊戲誤終身 在活動之中，懲教署亦邀請了一位年輕的更生人士和學生們分享。只有22歲的阿凱，曾在獄中度過了3年4個月的時間，只因為和朋友玩「真心話大冒險」遊戲輸掉，而被朋友慫恿到便利店打劫。或者是酒精的影響，傻乎乎的他握着水果刀，一心只想着到達便利店後要如何開口，並未想過嚴重的後果。 「原來犯錯可以好簡單。我入去拎住把刀，對職員講『打劫』，對方就立即好驚，舉起雙手，又立即畀晒收銀機啲錢我。」他順利逃走後，更和朋友上內地狂歡，翌日卻收到家人致電通知：「香港警方正在通輯你。」 阿凱嚇得六神無主，曾想過一走了之，但想到日後就要過着左閃右避、過街老鼠的生活，他就決定過關時自首，最後入獄和留有案低。 他坦言幼時和家人關係很差，擔心入獄後會沒有人探望，因此在獄中第一次和家人見面時，他有一半時間都在哭，不能觸碰對方，只有隔着玻璃向家人道歉，但家人卻沒有怪責他的不智，反而支持他重新開始，成為了他改過自新的動力。現時，他已重投社會，希望學生們支持更生人士努力生活，減少歧視。

學生疑問

監獄可以睇電視嗎？

凱：在休息時間可以，而且星期日是休息日，可以全日都看電視。不過想轉台就要告訴長官，而長官只會按指引給囚友看有益身心的節目，如新聞和紀錄片，因此不能追劇等娛樂。

在獄中會被人打嗎？

凱：電視情節不能和現實混為一談，監獄之中人與人相處也會有爭執，但很少會打架，而且長官會及時制止。

在監獄會吃些什麼？

凱：囚友會按營養師的餐單進食，早餐吃飯，午餐吃麵包和粥，晚餐都是吃飯，睡前2至3小時會有牛奶和麵包，我們不能選擇自己想吃什麼。

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