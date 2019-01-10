【BB發展】出第一隻不是門牙？1歲都未出牙？醫生解答出牙5問

BB發展有不少里程碑，出牙仔必然是其中一個。普遍而言，嬰兒在7至8個月左右就開始出牙，坊間便有不少有關孩子出牙的「傳聞」，到底是真是假？一齊問問醫生吧！

兒科醫生陳德仁指，BB一般在7至8個月就會開始出牙，不過也有BB在1歲多時才出牙，「1歲先出牙BB就辛苦啲，可能一次過出幾隻」。每人都有自己的成長發展時間表，出牙的時間亦是天生，父母無法催谷BB早些出牙。陳醫生又說，如果是發展問題而導致遲出牙，通常會伴隨頭髮、皮膚亦出現徵狀，或是體重暴跌等，父母如發現現狀，應向醫生求診。

第二問：BB第一隻不是出門牙，怎麼辦？

陳醫生解釋，大多數BB出牙時，都是由下排門牙開始，再慢慢向入發展，大牙則最後才出，有些孩子在7、8歲時才長出大牙。不過，以上乃常見的出牙次序，有些BB也會先出上排門牙或是犬齒，不足為奇。

（PAKUTASO）

第三問：出牙一定會發燒嗎？

很多家長都說，BB出牙的時候會發燒，是不是真的呢？陳醫生就表示，出牙和發燒並無必然關係。BB出牙容易發燒，可能是出牙時牙痕，咬東西舒緩時或會弄損牙肉，而人的口腔之中充滿細菌，細菌便有機會從破損的牙肉進入體內，引起發燒或生病，和出牙並無直接關係。

第四問：如何紓緩BB出牙時的不適？

BB出牙時會牙肉不適，如果想為他們舒緩不舒服的感覺，陳醫生建議可以把牙膠放入雪櫃冷藏，或是先浸凍水，再給BB咬住玩耍。他又建議，在BB出了第一隻牙後，父母便可以用紗布為他們抹牙齒，培養未來刷牙的習慣。

第五問：為什麼BB出牙會有「牙仔屎」？

不少父母分享BB出牙時會有「牙仔屎」，陳醫生則解釋說，因為BB出牙時口水分泌會變多，吞得口水多，大便就易變軟，有「屙爛屎」的情況。他籲家長在這段時間，不要給孩子太多含有水溶性纖維的食物，例如西瓜，以免BB腹瀉，繼而引起屁股出疹或破損。而BB時有把口水抹在臉上，也會引起「爛臉」，父母為他們勤清潔，便無大礙。