【媽媽有話說】用母乳才是好媽媽？太大壓力易致產後抑鬱

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撰文：Alvin媽媽

由於懷孕期間，甲狀腺復發，所以我一直食藥，甚至要一直食到產後覆診為止。當時立即向醫生查詢，若是一邊食甲狀腺藥物，可以餵人奶嗎？醫生回答說：「沒有數據顯示藥物會有嚴重影響，的確有媽媽都會繼續餵人奶。自行判斷！有人會餵亦有人不會餵。」在我角度，我一向採取一半半的心態，我當然知道母乳的好處，但是坊間有不少過度提倡母乳的說法，令到很多媽媽不敢不從，有種「不餵母乳就是很差」的講法。導致我非常大壓力。

餵母乳才是好媽媽嗎？（gettyimage/視覺中國）

記得在生產第二天，我嘗試到餵奶房學習餵奶。姑娘就問：「會餵人奶嗎？如果會可以嘗試讓BB吸啜乳房，希望可以過幾天上奶。」我當時靜止了，我仍未考慮清楚，於是等我下一轉再決定。而且當天我已食了抗生素、止痛藥、「瞓覺藥」，亦打了止痛針及窒肛藥。我心中的想法是：「我可以嗎？我一定要這樣做嗎？」之後我找了主診醫生（婦產科及兒科）及餵奶房的姑娘尋求意見。

分別與他們談了一會，他們都認為我過分緊張。同時，他們亦提醒了我，心理質素絕對影響一位媽媽是否合適餵哺母乳。他們說，如果媽媽一直非常緊張，奶量亦不會好。不斷追，卻追不到的話，媽媽的壓力會更大。一直不斷惡性循環。他們不約而同地說過分緊張會引發嚴重產後情緒，而嚴重的還會有產後抑鬱的可能。至於，甲狀腺藥問題，的確沒有數據顯示藥物會對餵母乳有嚴重影響，但他們認為如果我本身就是不放心的話，就不要勉強。

選擇餵母乳的媽媽需要強大的心理質素和家人的支持（gettyimage/視覺中國）

因為醫學上沒有事情是100%肯定的。而且都沒有數據顯示奶粉對BB會有影響啊！醫生們都分別說，我們都是吃奶粉大的啊！他們亦不希望我為了餵與不餵掙扎糾纏太久，因為只是這個階段我已經不停哭了，他們亦認為我的產後情緒比較嚴重。

故此，他們都建議我不要勉強，畢竟人奶之路需要母親強大心理質素，家人的支持。而我老公當然不希望我勉強餵人奶，因為他亦非常同意醫生的講法。他不希望見到我將來有機會患上產後抑鬱的可能。

媽媽如果給自己太大壓力，會增加患上產後抑鬱的可能（gettyimage/視覺中國）

就是因為你非常愛孩子，所以更加要為孩子好好控制自己情緒。不要讓自己有機會跌入產後憂鬱的可能。不餵人奶絕對不代表你不愛孩子，更加不是你做錯事或者做到不好！只是一個選擇！

最後，我決定聽從醫生們的意見，沒有勉強去餵人奶。而我相信，每個媽媽都可以有自己選擇，任何選擇都應被尊重的。現在每一天，每一晚上，我也是一心一意照顧我的孩子，亦非常愛我的孩子，更是每晚醒來換片餵奶，只是沒有餵人奶而已。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「我沒有餵人奶，但我很愛我的孩子！」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）