【長輩圖】 請廣傳不要信？長者分享假新聞比年輕人多近7倍

撰文：李紫銘
最後更新日期：
隨著網絡發展，互聯網上的資料泛濫，更有不少「內容農場」只求點擊率，不求真偽。作為一個使用者，個人判斷能力稍有不慎，便會輕信假新聞，而當中年長人士更可能因認知能力下降，不假思索便分享假新聞給身邊人，大家又遇過嗎？
假新聞影響政治
假新聞問題自2016年美國大選結束後，一直成為熱話，不少人認為只要懂得散播假消息，便能獲取選民支持達到目的。紐約大學和普林斯頓大學共同研究指出，2016年美國總統大選期間，18%共和黨人會分享假新聞，民主黨人不到4%，因此相信特朗普實際上因假新聞而得利。
GettyImages
長者分享假新聞數量多
研究調查了3,500人在美國大選期間的網路點擊和分享數據。結果會分享假新聞網站資訊的受訪者僅佔8.5%；18歲至29歲的年輕受訪者中，僅3%會分享假新聞；逾65歲的長者有卻有11%會這麼做。
不過以分享假新聞數量來看的話，長者則會遙遙領先！逾65歲長者分享假新聞的數目是18歲至29歲年輕人的約七倍；是45歲至65歲者分享的兩倍。
網上圖片
年齡是最大影響成因
是次研究更帶出一個有趣的信息，就是分享假新聞者的宗教、性別、收入等原因，影響力都沒有年齡大！因此推測可能主要原因是長者接觸網路時間較晚，加上論證的邏輯較弱以及認知能力下降，最後便會輕信這些資訊，成為大家笑話的「長輩圖」、「長輩文」，而最常見的則是一些心靈雞湯類文章以及沒有出處的養生文。
+4
+3
+2
為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持和諧之家，捐款$214，香港01送您兩 張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期 ： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10083