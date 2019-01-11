【長輩圖】 請廣傳不要信？長者分享假新聞比年輕人多近7倍

隨著網絡發展，互聯網上的資料泛濫，更有不少「內容農場」只求點擊率，不求真偽。作為一個使用者，個人判斷能力稍有不慎，便會輕信假新聞，而當中年長人士更可能因認知能力下降，不假思索便分享假新聞給身邊人，大家又遇過嗎？

假新聞影響政治

假新聞問題自2016年美國大選結束後，一直成為熱話，不少人認為只要懂得散播假消息，便能獲取選民支持達到目的。紐約大學和普林斯頓大學共同研究指出，2016年美國總統大選期間，18%共和黨人會分享假新聞，民主黨人不到4%，因此相信特朗普實際上因假新聞而得利。

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長者分享假新聞數量多

研究調查了3,500人在美國大選期間的網路點擊和分享數據。結果會分享假新聞網站資訊的受訪者僅佔8.5%；18歲至29歲的年輕受訪者中，僅3%會分享假新聞；逾65歲的長者有卻有11%會這麼做。

不過以分享假新聞數量來看的話，長者則會遙遙領先！逾65歲長者分享假新聞的數目是18歲至29歲年輕人的約七倍；是45歲至65歲者分享的兩倍。