【兒童視力】留意矯視黃金期　8大注意事項遠離電子奶咀！

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撰文：wagyubmami 和牛媽媽

一直以來，我們對於「電子奶咀」，都是嚴守防線。因為我自小已經戴眼鏡，現在的我簡直就是大近視。所以我是十分不希望，和牛b像我一樣，細細個都要戴眼鏡。

不少小朋友愛玩手機和平版電腦，年紀輕輕就戴上厚重眼鏡。（gettyimage/視覺中國）

而我們今年因為有懷疑過和牛b（3歲）有斜視眼，所以去過眼科專科醫生驗眼。驗眼報告是沒有近視、斜視和鬥雞眼。因為專科醫生診斷和牛B為正常，所以我們也安心等到四歲時再去衞生署家庭健康服務的「學前兒童視力普查」。

衞生署家庭健康服務專為香港4歲或以上的學童，進行「學前兒童視力普查」。而服務會由註冊視光師／視覺矯正師，為學前兒童檢查，項目包括視力雙眼協調（包括斜視），但不包括色覺檢查眼疾（如青光眼、視網膜病變等），評估近視、遠視或散光度數。

家長如擔心，可帶小朋友到專科醫生做檢查。（gettyimage/視覺中國）

如果四歲之前，家長們想帶小朋友去驗眼，可以考慮大學的眼科視光學診所，但輪候時間就比較長。所以我當時就選擇去眼科專科醫生為和牛B做檢查，而健康院則只能做到追光等簡單檢查。

最近和牛B的學校，有免費學童眼科講座及驗眼服務（視覺健康檢查服務）。亦因為是次檢查是在學校禮堂進行，和牛B就有一個項目不合格。我們決定再一次去專科醫生驗眼。最後視光師重新幫和牛B做一次所有檢查，全部項目都合格。

視光師解釋或者當日在學校進行的檢查，並非像現在有個房間讓小朋友和視光師一對一，所以當日可能令和牛B分散注意力。所以，小朋友如果沒有好好配合檢查，就有不合格的結果。視光師亦建議，學童要每半年驗一次眼。

避免讓小朋友躺在床上暗光中看手機。（gettyimage/視覺中國）

【當日學校講座內容分享】

8歲前是小朋友的矯視黃金期，所以如果家長有懷疑，就要盡早帶小朋友去驗眼。

日常生活中都要注意：

1．書寫的距離和光線：如果太暗就要加書台燈。 2．書寫時，要留意坐姿，眼睛不能太近。（以小朋友的手做標準，坐直托頭的高度距離。） 3．坐姿方面，不要趴在書桌上書寫。 4．看電視的距離愈遠愈好，令眼球放鬆點。 5．看電視或手機每20分鐘停一停，望一望遠的風景讓雙眼放鬆一下。 6．用手機或電腦時，屏幕切忌太光，每20分鐘就要停一停。 7．晚上切忌在暗燈下玩手機，因為黑暗環境下瞳孔會擴張，亦最容易吸收有害的光線。 8．小朋友的最佳睡眠時間是夜晚十點至早上六點。（這個時間可以抑制眼球生長長度。） 9．出外陽光猛烈，記得要配戴防紫外光的太陽眼鏡。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【幼兒健康】保護眼睛健康，你要知。保護眼睛「遠離電子奶咀」」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）