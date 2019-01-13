教育就好似玩緊俄羅斯方塊│Mommy Amy

你有玩過電子遊戲「俄羅斯方塊」嗎？這可是我兒時最愛玩的遊戲之一。今日我想將之比喻成我們孩子的教育。如曾玩過這個遊戲便知道，這個遊戲講求的是持久力，你需要一直將掉下來的不同方塊推砌成完整的一行才能把其整行消除，每將一行成功消除便能獲得積分，並延長「生命」繼續玩下去，以便最終累積更高的得分。但如果不慎無法成功消除，當方塊推砌至畫面的頂端，遊戲便結束了。

試想像掉下來的方塊是孩子每日需要學習的知識，推砌成一行的過程是孩子吸收及理解後內化的過程，而積分便是孩子最終內化成功的智慧。

現今的社會推崇學得早、教得快，就像遊戲內一直掉下的方塊般，無視孩子是否能夠消化，只管方塊推滿畫面，表面看來學懂很多，但根基可能不完整而未能內化。理解能力高的孩子可能吸收快，便無縫累積知識，但遇上吸收能力較慢的孩子，若果掉下的方塊速度沒有減慢，便容易令方塊積到畫面頂端，當沒法再負荷時便可能變成人生的 game over。

相信我們都希望孩子不是僅靠短期記憶來學習，考完試便還給老師，而是希望真正內化變成自己的智慧。更甚者，學習其實亦是不同知識間的連結，就像拼砌方塊時，即使中間一行留了空位，但在往後繼續累積新的知識時仍能夠將之填滿繼而內化。因此我們做父母要做的是調整適當的學習速度，給予耐性讓孩子有時間去理解去內化。 每個孩子都是獨特的，只要持續地保持學習動機，總會有一日能夠登上「積分榜」。共勉之!

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