爸媽要花多少時間陪伴孩子才足夠嗎？｜失敗媽媽之日常

你們會花多久時間陪伴孩子呢？曾經，我也覺得，當然是越多越好，孩子才會感受到愛，孩子才會有安全感，孩子才能學會爸媽最希望傳遞給他我們自家的家庭教養觀和品德素養。因此，自小陳皮的成長我給自己非常大的責任感和壓力，內心經常和自己的人生事業方向交戰：做全職媽媽又走去辦親子共學。 （編按：作者為媽媽Carrie）

趁有空，便帶陳皮出外玩耍。（媽媽Carrie提供圖片） 請老人家有時候「與孫同樂」帶孩半天，又會不時分心不斷追問陳皮狀況（連幾點睡著、睡多久也要問！）； 明明沒想像中趕，工作一完成又浪費錢的士回家看孩子。（其實比起港鐵只快15分鐘……）； 和孩子在一起時，有時候卻又心不在焉地想工作的事…… 我也要經常反省，不要多心，不要又妄想當女超人。因為我做不到，也沒這個需要。其實，陪伴孩子時間多少雖重要，但不是最重要。人生有很多限制，有些家庭沒辦法不做雙職父母，有些家長外出全職工作更能閃閃發亮，有些孩子可能有特殊需要而多幾陪時間的陪伴也未足夠應付其需求……

我們只要了解和接受自己的限制，把能力範圍內能給孩子的時間，都全力給予，配合用心和耐性去不斷和孩子溝通，其他的就交給孩子去成長、交給上天和他人去成就孩子吧。我是在提醒自己，既然決定了自己每天的人生，就專注做好每一分鐘的本份就可以了。

（媽媽Carrie提供圖片） 「媽媽，我要你說故事！」 「陳皮，媽媽每天早上這兩小時也不能陪你玩呢，因為要弄早餐和做一堆家務。但我一會會陪你送你上學、放學也會一直陪你至午睡時間，睡完更可以一起看故事書好久。」 「我想現在。」 「不好意思，真的不行！或者你可以來陪我做家務呢。」 「我真的很傷心。」 「噢！你真的很喜歡媽媽，才會傷心。我唯有做快一點家務吧，我也很喜歡你。」 他還是會哭得慘慘的。

其實，我陪兩歲多的他經歷這份傷心，也是一種愛。而且，我相信，除了我和爸爸盡力愛他，孩子感受到的愛還來自大自然、老師、同學和社區上遇到的人和事呢。

失敗媽媽之日常（專頁：陳皮下廚）



一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

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