【媽媽手作】低成本又簡單的BB腳仔印DIY　留下孩子珍貴成長回憶

孩子的成長時光珍貴而且一去不返，除了攝影還有很多方法可以記錄這美好的時光，這一次介紹便宜簡單又意義重大的媽媽手作。

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撰文：wagyubmami 和牛媽媽

每位家長都會為如何留下小朋友的成長印記而傷腦筋（作者提供） BB的生長速度真的很快！作為家長，很想孩子一直都是小時候的模樣，但除了這不可能之外，小孩不懂長大亦不是好事。只不過BB滴滴骰骰的樣子真的很可愛！所以我很想替孩子留着這些成長印記。即使每個月都會為小孩子量高度，沒錯啊，這可以看到高度的數字不斷變化，但也不夠能看着他的手仔腳手一直一直變大地過癮和激動！ 而這個成長印記的DIY，我由孩子在12朝開始做起。 我用了最便宜和最簡單的方法去做，就是買一塊輕黏土。我建議用輕黏土是因為輕黏土質地較軟和輕, 不需要孩子太用力就可以印出形狀；而紙黏土比較硬身，要很大力才可以印出形狀，而且紙黏土本身的粉，有機會令孩子皮膚敏感痕癢。而且紙黏土本身也有重量，將來保存會較麻煩，而且容易打爛。

而打印的步驟，我會在BB洗澡前完成。因為打完印就可以馬上替BB洗乾淨，十分方便！

而輕黏土大家可去家品店購買，一般十多塊就有交易，一起做個精明消費者！如果你不喜歡白色，也可以選其他色，很多顏色選擇：紅、藍、綠、黃、黑……如果你們有有恆心有毅力，可以每個月做一塊，一年也只是一百多塊。

第一塊的成長印記DIY。（作者提供）

第一次整時很貪心地多印BB的手仔，但和牛B不太合作，怎樣也不願意攤開手，所以只好打了一個拳頭印。雖然輕黏土已較軟身，但也要家長按一按BB的手仔和腳仔才能完成，因為BB還小，我們也不敢太用力，所以不是印得很清楚。

第二次做時就是BB滿月時的手仔了，這次不做手印，因為BB不會攤開手，所以我們決定放棄了，有了上一次做的經驗，今次是不是清楚了不少呢？

BB滿月時的手印（作者提供）

這個一年的任務，我最後沒有做足十二個月，只在12朝、一個月至五個月、九個月和十二個月去印腳仔。因為發現和牛B頭半年的腳仔增長不太明顯。所以這一年我總共做了8個腳仔印。

既然花了心機去留着BB的腳仔印，當然要將成品好好裝裱！本來打算買一個8格款式的相架，因為我總共有8個腳仔印。但我想在相架裏加插和牛B的相片，所以最後就買了一個九格款家庭相架。網上有很多款式和格數，也要花點時間去選。

準媽媽們也可以考慮為BB製作這個充滿紀念性的成長印記哦。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「DIY BB成長腳印畫架」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）