ADHA孩子就是不一樣｜程沛玉

如果你是老師，會希望任教有ADHD（專注力不足/ 過度活躍）學生嗎？如果你是家長，會希望自己的子女是ADHD嗎？

最近為兩班小一學生進行一系列的社交情緒課程，其中一班（下稱A班）27人中，碰巧有近三分一的ADHD學生。第一天上課不斷有學生離座、叫囂、撞檯，甚至把膠紙封著自己嘴鼻等搗蛋事，要花上九牛二虎之力才能稍稍平靜下來，就算用上擴音器，也不易聽到自己的聲音。慶幸幾堂過後，雖然仍有離位、叫囂情況，但整體秩序已大為改善。另一班（下稱N班）的學生較乖巧，一直以來的秩序相對較好，因此每堂也可按進度完成。

無可否認，從實務角度，教N班無論在體力和心力上，確比教A班省上不少；但從學生的能力上看，兩班其實各有優勝。

綜合兩班學生在幾課後的表現，N班在守紀律、依從指示、自我控制及整理能力，甚至認字能力也較強，這些正正是A班學生較弱之處。而A班的學生則較具創意、更敢嘗試及接受新事物、不依規範創作，也有較強的獨立執行及解難能力，更能無拘無束地表達自我，他們的強項正正是Ｎ班學生稍遜的地方。 在奉行「嬴在起跑線」、甚麼也比較的年代，令人普遍只留意ADHD學生的問題，包括拖延，無法集中，健忘，無組織，容易分心等，這些因素令他們一般輸在學習上的起跑線。相信不少ADHD學生的家長也會為其子女的學業、前途擔心不已。

可是人生不是只有學業，人的價值也不該由成績決定。在傳統辦公室桌上工作的行業的確未必適合他們，但他們還是有自己的優勢，就如A班學生的強項—創意、解難等，正正是在21世紀的職場所需技能。這些能力亦使他們通常處於危機中，仍能保持最佳狀態，能更自主地運用直覺解決問題；如果找到了他們真正喜歡做的事情，同樣可以集中精力數小時。

英國的一項研究發現，與ADHD相關的基因在遺傳上與傾向成為企業家的有關連。ADHD的人喜歡憑直覺處事，也是企業家常見的特質。有說法指自我創業和企業家都傾向擁有ADHD，例如維珍航空（Virgin Airline）的創辦人Richard Branson、宜家家居（Ikea）的創辦人Ingvar Kamprad，以及美國廉價航空JetBlue的創辦人David Neeleman等。他們對常規和現狀容易厭倦的特性，往往令他們不斷尋找新刺激、有繼續前進的衝動和在危機時茁壯成長。事實上，與ADHD相關的基因有時被稱為「探索者基因」，因此ADHD的人比一般人擁有自己事業的可能性多三倍。

隨著更多後天因素影響，包括過度／過早接觸電子產品、睡眠不足、攝取過多人造色素及糖分等，ADHD孩子愈見普遍，他們難以受控的性格，令很多家長及學校們聞ADHD色變。在這裏為ADHD的學生作一點平反，並非要褒貶或對立某類學生，畢竟社會需要不同類型的人才，沒有誰勝誰負之分，只希望社會大眾可從他們的負面標籤轉而角度，多發掘他們搗蛋以外的獨特之處，好好引導他們妥善運用過度豐富的精力、創意等。 教或生什麼類型的孩子，現實當然不容我們選擇，但我相信每位孩子也是獨一無二，他們的出現總有其使命，安然接受他們在自己生命旅程中的出現，便是最好的選擇，那怕是要訓練自己的EQ（情緒智商）及AQ（抗逆智商）。

程沛玉 Rita（專頁：昭悅教室） 工作於慈善圑體，同時創辦昭悅教室（首間正向及社交情緒教育社企），推行以科研為証的教法，服務觸及幼兒、小、中、大學學生、家長及老師，深信「沒有教不好的學生，只有用不對的方法」，愈難教的學生愈想幫。

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