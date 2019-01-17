【小一統一派位】龍年效應過後學位仍然緊張　有學校只餘5個學額

距離辦理小一統一派位（俗稱大抽獎）選校手續的截止日期尚有不足10日，相信不少家長已經陸續收到由教育局以書面通知發出的統一派位選校名單及選校通知書。 記者翻查教育局最新的全港官津小學統一派位選校名單，發現有部分小學的統一派位學額比去年少，有學校更在首階段自行分配學位被蠶食，令統一派位只餘下5個學額，競爭相當激烈。升學專家提醒家長如想保守一點，就應該考慮將次熱的學校放於第一位，他更為家長提供多個填表貼士。

浸信會沙田圍呂明才小學（資料圖片） 家長填表注意 免跌入他區學校 雖然按教育局早前預計，2019/20學年小一適齡學童人數估計約28,750，較去年同期估計的34,000人減少逾5千人，但根據2019 年度統一派位各小一學校網選校名冊顯示，一些深受家長追棒的熱門小學今年暫定統一派位學額數字不跌反升。兒童發展及升學專家Ken sir提醒家長在填表時需注意甲部只有三個位置，可以填跨區或自己校網學校，是否填寫三格要視乎家長對所選擇學校是否都是心儀，否則當甲二或甲三命中，會影響乙一的機會。 而乙部的志願要全部填寫，他強調「校網內學校一個都不能少」，否則有機會派往他區。另外，Ken Sir有鑑於近年孖生子女數字上升，提醒如果家長有超過一名子女同時參加統一派位，又希望子女能獲派同一學校，該家長必須在子女的選擇學校表格內，填上完全相同的選擇，電腦在執行派位時，會將這些申請兒童以同一個隨機編號進行學位分配。此外為免填錯，Ken Sir建議家長可將表格影印多份，先在影印本試填，再抄到正本表格上，確保沒有任何錯漏。 香港教育大學賽馬會小學只餘5學額 根據教育局最新的「2019 年度統一派位各小一學校網選校名冊」，全港暫定統一派位學額中，84校網的香港教育大學賽馬會小學總收生為76人，但在自行分配學位階段蠶食了28個學位，總收生66人，因而令統一派位階段學額跌至今年只有5個（去年同期為21人），成為全港統一派位收生最少的學校。 此外，11網的聖士提反女子中學附屬小學為例，今年統一派位只收取48人，比去年收67人更低；48網聖公會德田李兆強小學，上年收67人跌至今年的49人；91網的浸信會沙田圍呂明才小學及浸信會呂明才小學，往年均有63個統一派位學額，但今年跌至48及45個，競爭比龍年更激烈。 「沙呂，賽小都是因為受世襲影響，例如沙呂就蠶食了約30個統一派位學額，但因為統一派位的形式跟自行分配制度不同，加上競爭較往年緩和，進取形家長依然可將心儀學校填入首志願，但如想保守一點，就應該考慮次熱放於第一位。」Ken Sir說。

41網女校瑪利諾修院學校（小學部）所提供的暫定派位學額有71人，比去年70人微升1人。 油天學額比去年增18個 而41網熱門的女校瑪利諾修院學校（小學部）所提供的暫定統一派位學額有71人，比去年70人微升1人；同屬41網大熱男校喇沙小學與去年一樣有84人。龍年2018/2019計算世襲生超額致統一學位是全港情況最嚴重的油麻地天主教小學（海泓道），今年統一派位收生由37人回升至55人；港島區12校網瑪利曼小學由上年51人升至56人。

2019全港學校統一派位學額

+ 45 + 44 + 43

＊以上資料來源為教育局2019 年度統一派位各小一學校網選校名冊

根據教育局「暫定統一派位學額」的顯示是按各學校的暫定開辦小一班級數目，計算自行分配位階段後剩餘額，會因應統派實際需求而調整。另一方面，學校最終開辦小一班級的數目亦須根據既定準則視乎實際需要而定，「暫定統一派位學額」（包括最終加派幅度）會按最終的實際需求而調整（包括減少） 學額。

2019 年度 (即 2019 年 9 月入讀小一) 統一派位交表資料：

交表日期：2019 年 1 月 26 日及 1 月 27 日

交表地點：指定的統一派位中心

所需文件：香港身份證／身份證明文件及「 統一派位選校通知書」或「小一入學申請表」的家長副本 。

公布結果日期：2019年6月1日

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