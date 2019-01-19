【親子活動】手工親子立體相架　訓練孩子手指肌肉促進感情！

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撰文：wagyubmami 和牛媽媽

新年和情人節將至，今天想和大家分享立體相架的做法。

親子相架美麗的製成品（作者提供）

立體相架的做法非常簡單，只需要一個小木盒，用來作相框，以及同一張相片的幾個沖曬本，實際數量視乎相片的立體程度。

工具及材料：

相同相片至少5張、剪刀、𠝹刀、雙面膠紙、透明蓋小木盒、馬賽克手工貼

手製親子相架所需材料不多。（作者提供）

做法：

1） 將其中一張相片剪裁到可以放入相框內。

2）將相片入面人物和背景一一剪出，如果有些位太細緻，建議使用𠝹刀。

3）重複以上步驟，而每張相亦可以剪出不同的範圍，以增添層次和立體感。

4）將馬賽克貼到第一張已剪裁的相片背面，盡量多貼馬賽克，因為要作為承托之用。如果想有更明顯的效果，可以再多貼一層或更多層的馬賽克。

5）於馬賽克貼上雙面膠紙，以接合原相即亦背景。

6）重複以上步驟。

7）如果想有明顯的效果，把相片剪裁得更仔細，每層馬賽克手工貼都有不同層次，就能產生立體感。

+ 3 + 2

這個手作可以和小朋友一起做，有助訓練小朋友的手指肌肉。

製作手工相架不只增進親子感情，還可以訓練孩子手指肌肉。（作者提供）

製作時間：約一至兩小時

製作小貼士：製作家庭相，相片背景愈豐富，立體感會愈好。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【溫馨相架】自製立體相架 + 親子互動 + 一起做超簡單」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）