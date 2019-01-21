我覺得於「家庭」而言，不論角色是爸爸還是媽媽，既然肯付出就絕對是不求回報，但凡自己在意的人能夠幸福快樂便足矣。

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暴龍家是「男主外女主內」的家庭生活模式。（作者提供） 我們的付出要的並不是能得到什麼痛哭流涕的大感謝，或許只是一點點的貼心體諒便能心滿意足，即便不能體諒....但也不要抹煞傷害我們的辛勞。我們家是「男主外女主內」的家庭生活模式。有小孩的這三年來也是經歷過爭吵不斷的階段。（真的很難相信有夫妻是從不吵架的！）很久之前，暴龍爸試過下班回家後跟我說：「哇，家裡怎麼這麼亂？ 你一整天在家在幹嘛啊？」、「兒子為什麼生病了？」那時候暴龍才幾個月大，我心中委屈，加上產後大概賀爾蒙失調吧，心裡有過無數次念頭是「天啊，我怎麼會嫁給這種人啊！」、「乾脆離婚自己一個人回台灣，小孩我也不要了！」等心死的想法。

之後孩子稍大，暴龍爸爸也試過自己單獨照顧小孩，幾次之後他再也不曾跟我說什麼「你在家那麼閒為什麼不___？」、「我上班很累，xxxxxx」之類的話了。每每給他在家帶小孩，回到家那個場面更是猶如轟炸過後，換完的尿片丟地上、玩具四處散亂、滿屋子雜物等等。帶小孩很閒嗎？ 應該不是。

當然，我也不會跟暴龍爸說什麼：「上班的人了不起嗎？ 會賺錢了不起嗎？」之類的話，這些話也實在傷人。會賺錢了不起嗎？ 說真的....當然啊，會賺錢的人當然重要，有了小孩後家庭開銷更是如燒錢般....

暴龍爸與孩子踏單車。（作者提供） 而暴龍爸現在常常忙碌起來便是常OT、假日也常要上班，但他也沒有抱怨更不會亂發脾氣（我想也真的是忙到沒時間抱怨），回到家只是懊惱不已地說「很抱歉沒有時間陪你們」、「很想要多些時間陪兒子」。有時間他一定親自帶小孩，知道我累，不用上班的假日甚至讓我假日睡到自然醒。小暴龍沒有因為爸爸上班忙碌而不親近爸爸，反而是最喜歡爸爸！ 爸爸每次帶他出去玩，暴龍總是開心得不得了（雖然媽媽小小吃醋XD），只要跟爸爸一起就是是笑聲不斷，這也表示爸爸雖然陪暴龍的時間不比媽媽多，但是他能給的是「重質不重量」的陪伴啊！ 其實與其說經營，家庭生活也沒什麼好經營，能夠「體諒」，許多問題都不是問題， 與其相互責怪，不如相互體諒。

我們彼此都並不完美，但卻完整地適合對方。

撰文：暴龍媽媽 暴龍媽媽， 一個台灣女孩嫁給香港人，定居香港， 2015年在香港生下小暴龍，開始了我的開心育兒生活。 希望藉由粉絲團及Blog分享一些育兒、玩樂等生活的大小事。歡迎大家來找我們聊天！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【夫妻生活】我可以心甘情願，但你不可以理所當然」​】

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