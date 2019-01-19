【街跑媽媽】2019 好好經營自己│Shirley

有否想過，2019給自己生活一個年度主題，好讓自己更注專向目標進發。 好好經型(營)並非一個衝動的構想，而是經歷一段人生旅程的中場總結。一個結束往往是一個開始，起步永沒有太遲，人到中年再近的不是起跑線，而是終點衝線。 【編按：作者為街跑媽媽Shirley】

作為一位參加比賽的跑者，我們都會用美麗的金句來掩飾平凡的賽果，「可以無獎唔可以無相」。賽道上跑得如何辛酸，衝線一刻必須壓上奶力，挺起胸膛，面帶笑容，為博留住璀璨一刻。因為我們有好清楚明確的目標，我們知道自己往哪跑，「唔使快，最緊要跑得哂」。 同樣，生活失去焦點就變得迷惘，隨著日子 迅速飄逝，伴隨的只有迷惘和挫敗。年復年的挫敗，是生命的消耗。 以下有一些主題供大家參考或思考：

好好經營自己

你願意花多少時間為自己身心帶來益處的活動?你會願意早點睡嗎？早點睡在<好好經營自己>已經算是最放過自己的改變，起碼不像運動般死去活來，但又有多少人願意早點睡。至於運動或許你還停留在年頭重新立志：好!今年的起心肝做運動。心肝都快要給你的爛了。至於改變飲食模式，還在停留在周五增肥周一減肥嗎？

好好經營愛情

愛情需要時間栽種，這些老土話不多講。優質時間你又點睇？好多女生都投訴「人在心不在」，大家說得愈少，話題更見空洞。我不是愛情專家，不過每次相聚後，以你的心在哪來過星級評價指標就是質素多寡。

好好經營家庭

我們都因為手機，打機，無心機都在蠶食我們家庭關係，一個家圍著飯桌再不是同一方向望著電視，而是各自精彩。我見過外出吃飯一家四口各自精彩，有打機的，有追 韓劇的，有卡通片的，有經財經新聞的，就是沒有說話的。

好好經營財富

不要過度消費，買真正需要的，向信任的親朋戚友請教投資和理財方案，不要盲目相信。

好好經營關係

不要被網絡迷糊了你，誤以為在臉書或IG就以為關係維繫了，其實是這麼近那麼遠的感情。網絡常出現一句頗為認同，「朋友是要來見的」。每星期我都會約見不同朋友飯聚，獲益良多。

說到底，管理時間是人類千年的天敵，一年好快又過去，人生沒有多少個十年，當你看著朋友不斷進步和完夢，你心裡好受嗎?找個志同道合的朋友，一起立個志，互相鞭策，或與幾個好友開個<讓頹廢時代過去>群組，互相Post令人振奮的勵志行動。

我都有<三鐵谷><TKO晨操團><Get Set Run><TLS校友會><FoodyFree>這些都有助我不放棄<好好經型自己>的動力。

好好經營事業

無論是打工族或創業者必定離不開持續學習與閱讀，提升自己，擴闊視野，不單為自己事業注入新思維，對自己個人的修養同時增值。

6個範圍選一個主修，在2019確切執行，其他就看為副修課，好好計劃如何實踐，多聽別人成功與失敗的故事。最重要是第一步，把目標和行動表列出來，這是一個決心的表現，可以的話找一兩個閨蜜成為戰友彼此鼓勵和推動，持之而行，「堅持到底，實有野睇」。

一年後，期待你的報喜。

FB專頁：Shirley Siu好好經營自己

個人網頁：https://www.betterme.services

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