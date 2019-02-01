【兒童理財】如何運用利是錢？全靠兩個字達成儲蓄開支平衡！

利是錢對小朋友來講就好似收到一筆就手的「橫財」，一到新年，長輩都會將紅包連同祝福句語送到小朋友手中。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

撰文：FinKAB

如果想小朋友趁着新一年學習理財，不妨可以參考以下建議。

2019農曆新年是豬年，祝大家發過豬頭！（Gettyimages／視覺中國）

1.記下利是錢總額：鼓勵小朋友要等到正月15之後才把收到的利是一封一封拆開，數下利是錢的總額，然後將總額記在一本記帳簿內。 2. 訂下儲蓄目標，與及中、長期儲蓄、必要開支、捐獻的比例：因為利是錢是一年才收到一次，而且金額比平時的零用錢多，所以這個比例與管理零用錢的分配比例應該是不同。不妨先聽聽小朋友的想法，有什麼用錢的計劃及目標，從旁加以引導他們訂下合適的比例，學習「先儲蓄後消費」及分清自己的需要與想要。 3. 把儲蓄部分存放於安全地方：中、長期儲蓄部分適宜放於一個不能輕易拿到且安全的地方，還應該與日常開支部分徹底分開，不可以隨便亂用。家長不妨趁機會同小朋友開立專屬的個人儲蓄戶口，增加小朋友對自己財富的歸屬感。

當小朋友收到利是錢後應如何設定儲蓄目標？

一年之計在於春，新年伊始，正正是定立理財大計的好時候。小朋友收到長輩的利是錢之後，總會急不及待用錢去購買心頭好，家長不妨多點跟他們討論，鼓勵他們訂立自己嘅理財目標，逐步實現自己的願望。怎樣才算是好目標呢？「我想儲好多好多錢！」、「我要快啲買到成套爆旋陀螺!」這些算是好的理財目標嗎？

好的理財目標要有五大元素（SMART）：

好的理財目標要有五大元素：SMART。（Gettyimages／視覺中國）

1. 具體（Specific）: X 好多好多錢，即是幾多呢？ ✅ 儲$1000 2. 可量度（Measurable）： X 成套爆旋陀螺，那一套有幾多盒，總共要幾多錢呢？ ✅ 買最新系列一套三隻價值$350的爆旋陀螺 3. 可達到（Achievable）： ✅ 要視乎儲蓄多少，所需要的金錢，以及其他客觀因素或限制，例如時間、絕版或限量版等，去衡量目標是否可以達到 4. 相關（Relevant）： X 儲好多好多錢嘅用途係乜嘢呢？ ✅ 儲$800買一盒電動火車模型 5. 有時限（Time-bound）： X 快啲買到，即是幾快幾時呢？ ✅ 我想在2019年7月15日前買到

那又如何知道自己可否達到目標？

新的一年定立新的夢想、目標是常識吧，但是怎樣才可以令到小朋友知道自己如何逐步走近自己的目標呢？這就要靠記帳啦。大家不妨參考一下FinKAB的方法。

✅ 1. 先記錄自己的總資產：其實小朋友的資產可能會分配或存放在不同地方，例如自己名下的個人儲蓄戶口、寄放在父母的投資戶口、八達通卡、銀包/散紙包、錢甖，甚至乎手機流動錢包。新一年的開始，不妨做一個大盤點，讓他們知道自己總資產有幾多。 ✅ 2. 開始記帳習慣：學習記下每天的用錢項目，要是用八達通卡付款，就要特別留意扣款金額是否正確、八達通卡的餘額有幾多，回家後亦要記下每日用錢總數。 ✅ 3. 定期回顧及檢討：定期審視自己的消費模式，了解一下自己的儲錢進度是否合乎預期，如有需要想下有沒有開源節流的方法，或者改變一些既往的用錢習慣，例如減少零食、糖果、汽水等不必要開支。

記帳、定期回顧及檢討是良好理財習慣。（Gettyimages／視覺中國）

持續養成以上習慣，就會令到小朋友實際地達到自己的目標。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【利是錢理財】子女成日鬧住要買乜買乜 不如教佢哋咁樣實現自己願望」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）