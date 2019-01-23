【爸爸媽咪唔易做】提升集中力的「七分鐘妙法」│H.Y老師

話說有朋友傳了一段國內小學跳舞的片段給H.Y老師，片段中是說校長教授學生現代舞，然後每天早上也會全校師生一起在操場集體舞動。片中有簡介，其實校長都只是想學生早上多做運動，清醒一下，增加上課時的專注。
其實想深一層，每日活動前先喚醒腦部，特別是早前提及過一些感統、專注力、情緒等失調問題，這是一個有效的方法。由於不同因由的失調問題，會讓腦部皮質醇偏高，因而影響專注、情緒等問題。所以每日一個小運動可以讓小朋增加腦部的多巴胺，然後減少失調帶來的影響和壓力，提升自我控制的能力。
（VCG圖片）
在音樂治療中，有一個很常用的方法可以培養小朋友的專注力，這次H.Y老師加入運動，各位家長可以嘗試一下！記住大人減肥七分鐘workout都需要每天持之以恆才有成果，所以家長不妨也和小朋友每天進行簡單的「七分鐘妙法」，慢慢提升小朋友的能力。
「七分鐘妙法」
準備：
1. 穩定節拍而且小朋友聽慣的歌曲
2. 圖片－兔（跳）、熊（四肢爬行）、青蛙（從低跳遠）、蟹（橫跳）、馬（快跑）、大象（大步大步行）、袋鼠（出拳）
其實加入的運動是小朋友日常會做的運動，但運用扮演可以讓小朋友更容易投入。家長首先讓小朋友自行把動物圖片排好，然後每款動物的動作盡力在45秒中做最多，然後再休息15秒，完成七款動物的動作便完成「七分鐘妙法」了！
(Getty Images)
記住讓小朋多作聯想，讓他們投入當中。以及每天讓他們自己選擇次序，增加樂趣。完成後，記住要做一些舒緩放鬆動作。
家長可以和小朋友一起完成這個「七分鐘妙法」，持續一定會有好成果呢！如果喜歡H.Y老師的分享，歡近分享呢！如有問題，可以inbox H.Y老師！謝謝支持！
H.Y老師 （專頁：爸爸媽咪唔易做）
幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！
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