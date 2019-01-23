【爸爸媽咪唔易做】提升集中力的「七分鐘妙法」│H.Y老師

話說有朋友傳了一段國內小學跳舞的片段給H.Y老師，片段中是說校長教授學生現代舞，然後每天早上也會全校師生一起在操場集體舞動。片中有簡介，其實校長都只是想學生早上多做運動，清醒一下，增加上課時的專注。

其實想深一層，每日活動前先喚醒腦部，特別是早前提及過一些感統、專注力、情緒等失調問題，這是一個有效的方法。由於不同因由的失調問題，會讓腦部皮質醇偏高，因而影響專注、情緒等問題。所以每日一個小運動可以讓小朋增加腦部的多巴胺，然後減少失調帶來的影響和壓力，提升自我控制的能力。