【筋肉寶寶養育記】五大方法減低BB便秘機會！│Kylife

很多BB加固後都試過便秘，雖然筋肉寶寶是「人奶BB」，不過他都試過3日沒有便便，如廁時出力至臉部通紅都未能排便，排到後便便又非常硬份量又不多，而且明顯心情不好、脾氣變差。 為了令他有以前的暢快生活，我嘗試了一些方法助他改善情況，下面講講成效如何： 【編按：作者為Kylife】

按摩肚仔：20% work，所以很快就試其他方法

多爬來爬去：30% work，讓他有多一點運動會對腸道蠕動有幫助

吃水果：40% work，要視乎BB肯不肯吃，也要留意如香蕉般低纖維含量的水果就盡量不要吃太多

天天吃菜：60% work，這招一開始沒什麼效果，但慢慢他的便便開始沒那麼硬

喝水：80% work，這招對很多父母來說都是超級大難題，要如何才可以逼到BB喝水呀？

既然喝水是最有效的方法，那麼各位就從這方面入手吧：增加BB飲水量大作戰！！

1. 多方面嘗試不同的器皿

筋肉寶寶前期不喜歡用匙羹喝水，後期轉用學習杯就很喜歡，所以各位可以嘗試讓BB用不同的器皿，從而發掘他喜歡用的器皿就會事半功倍！

（Getty Images）

2. 增加飲水量

每當記起要喝水就可以讓他喝，不需要等到BB吃完東西才喝。有幾次筋肉寶寶全日喝不到一半水，我在晚上六點開始每15分鐘讓他喝一喝，到他睡覺前都把平常的份量補回來。即使他每次都只是喝幾口，將他喝的次數增加都可以令份量增加。

3. 不會給他喝水或奶以外的飲品

跟大人一樣，當吃過更甜更美味的食物，自然對淡味食物的興趣減低。我覺得暫時仍未時候讓BB嘗試這類產品，畢竟水對人是最有益的飲料。

在我用完以上三個方法後，他就由一天半支學習杯份量的水到現在一天兩支；便便就近乎每天都有，不用出太多力就有了。

另外，如果奶粉BB就有機會更早出現便秘，不少爸媽會考慮轉奶粉牌子，以及再早一點給BB喝水，以減低奶粉的「熱氣」及幫助BB減低沒有便便的機會。其實BB幾天都沒有便便就要嘗試不同方法，到最後仍然沒有改善就一定要帶他看醫生。

祝各位BB天天順暢天天好心情！

Kylife （FB專頁，Blog）

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