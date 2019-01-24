【媽媽共鳴】為孩子摒棄仙氣　變身霸氣女漢子為必經之路

發現每個女人當媽媽後都必經過程就是－擺脫女孩的嬌滴滴，變身「女漢子」，仙氣與我無關，姐已經渾身散發女漢子的霸氣。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

當媽媽後為了孩子，馬上霸氣上身！（作者提供） 當媽以後再也沒有機會讓你： 「哎呀，這個我不會。 」

「喔，那個我不要。」

「重死了，幫我拿一下。」

「哎呦，好熱喔，不要曬太陽。」

「好累喔，再睡一下。」 雖然偶爾也是想打扮一下才出門，但結果……穿來穿去還是那幾件「湊仔戰衣」，方便穿脫、夠寬鬆、不會走光就好！

外出時，媽媽袋一大包、嬰兒車一台（有時還外加揹帶）然後外加最重要的主角－重得要命小孩一名……

去超市買菜、日用品更是精彩，根本就是奧運舉重選手。

衣服不求喜好，只求方便照顧孩子。（作者提供）

擺脫什麼仙氣、少女味，當媽媽後只有霸氣！ 當你一個女人出門推着車、背着媽媽包，別指望有人會幫你，你就是苦力、大力士一名 。 最近我們進入了過渡期，嘗試不帶嬰兒車出門，少帶一台車有比較輕鬆吧？No……更累。走沒兩步就討抱抱，女漢子的肌肉訓練又加強了，因為小孩已經愈來愈重（有時我真的很想知道，我現在到底可以舉起多少公斤的啞鈴？！） 更別說一放小孩落地，周圍「抓」小孩的「追逐戰」，簡直是體力大考驗。 什麼仙氣，什麼形象？現在就是兒子的專屬「小丑」，小孩最愛Drama Queen。

吃飯時只要令自己不餓就好。（作者提供） 更不用提平常被小孩激怒，「霸氣外露」的時刻，誰還理什麼優雅、仙氣？！ 靜靜地吃個安樂飯、細嚼慢嚥根本不可能，現在吃飯通通都是狼吞虎嚥。吃飯不叫「吃」飯，叫做「吞」飯，或者是說－反正就是隨便「吞」個什麼讓自己不會餓死就算了.... 也不是沒幻想過自己會是個優雅的媽媽、隨時完美出場，但畢竟我們不是什麼明星、名媛，身邊有助手、工人之類的幫忙，可以永遠華麗出場、優雅現身，還可以時常保持笑容當個高EQ媽媽，帶小孩的生活就是忙碌及狼狽，變身女子漢這條路是必然，既然無法優雅，那就盡情做個鐵漢吧（鐵漢還可以偶爾柔情一下）。

祝願全天下女中豪傑、女漢子更強大，為母則強是逃不了的事實。

為了孩子我們可以不要少女味（但……也不要大嬸味啦）。仙氣是什麼？ 姐只有女漢子的霸氣 ，女中豪傑的媽媽們加油！

撰文：暴龍媽媽 暴龍媽媽， 一個台灣女孩嫁給香港人，定居香港， 2015年在香港生下小暴龍，開始了我的開心育兒生活。 希望藉由粉絲團及Blog分享一些育兒、玩樂等生活的大小事。歡迎大家來找我們聊天！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【媽媽的突變】byebye仙氣hello霸氣，少女變女漢子」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）