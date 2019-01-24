【親子閱讀】童書大人也可讀　反思快樂不需要理由

問我點解會高興，究竟點解要苦楚？我笑住回答，講一聲……。

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如果要你列舉15個快樂的理由，你會答得出幾多個呢？就好像在社交平台的連鎖信一樣，當被朋友標籤你之後，要回答關於自己100問，那時候才會發覺，絞盡腦汁原來都不是太了解、認識自己。

黃霑（霑叔）一曲《問我》非常動聽。（視覺中國）

偶然之下被這本《15個快樂的理由》吸引了，閱讀時間不長，但對於向來不太快樂，思路有點偏向太宰抑鬱的我來講，是一本啟發的小書籍。

《15個快樂的理由》（互聯網圖片）

常常有人話香港人不讀書，甚至試過走進書店，聽到有人話：「哇，全部都咁多字嘅」，現代人多娛樂，眼睛都被五光十色會動的東西例如電視節目、電子遊戲等所吸引，雖然電子書的出現或多或少令人重拾閱讀樂趣，但閱讀實體書與電子書的體驗，是完全兩回事的。你還記得舊時的床頭故事嗎？媽媽或者爸爸拿着故事書，可能是迪士尼公主故事，可能是中國四大名著，說着說着、聽着聽着，就入眠了。

中國四大名著《西遊記》除了有兒童讀本，也常被翻拍成電視劇集。（《西遊記》劇照）

現在還有幾多父母會跟子女逐頁翻閱圖書，講下故事，講下「呢個故事雖然講唔出咩大道理，但係就教訓我哋」這些做人處世的態度、原則，為孩子上一課品德教育呢？其實有時候圖書分類也頗為尷尬的，什麼是「兒童圖書」呢？童話故事也好，民間故事也好，都能激發想像力，其實男女老幼咸宜，如果大人說好忙、下班後不想再花腦力、眼力，兒童圖書或許也是個恰當選擇，來一趟心靈治癒之旅。讀一本兒童圖書，花你多少時間？兒童故事要簡單易明，也要引人入勝，這不意味天馬行空可以不理邏輯，但確實不太需要理會人物的登場方式，繪本一頁一頁，一圖一圖接下去，由作者陳頌恩博士拋磚引玉，借一批動物朋友的口講出15個快樂的理由，你會發現，原來快樂那麼簡單，亦其實毋須理由。

父母與孩子的親子閱讀時間可促進親子關係。（Gettyimages／視覺中國）

撰文：清君 中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【親子讀物】快樂毋須理由 大人細路都啱讀」​】

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