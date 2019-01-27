【育兒攻略】寶寶趴躺有好處　Tummytime訓練多組肌肉力

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撰文：Alvin媽媽

最近才開始認真研究什麼是Tummy Time（俯臥時間）。什麼是Tummy Time呢？原來是指在BB在睡醒及我們看着的情況下，嘗試胃部（肚子）着地。其實很簡單，就是讓寶寶趴着呆着的時間。美國兒科協會（AAP）都非常鼓勵新爸爸新媽媽們每天讓寶寶有一定的Tummy Time。因為這對於寶寶有很大的好處。

第一次讓肥B嘗試練習趴着的時候，很驚喜地發現原來他會自動抬頭。當他嘗試着用力支撐自己的頭部，這就會鍛鍊他們肩部頸部的肌肉，為他們日後各項能力的發展奠定基礎。而且還可以防止頭形後部過扁和部分畸形。這就是Tummy Time的好處。目前我每天都會讓肥B練習，每次幾分鐘便讓他休息一下，再練習幾分鐘。大概6分鐘就完成。當肥B漸漸長大，我便可以加長練習時間，而最多就是每天便可進行總共20分鐘的Tummy Time。

寶寶在Tummy Time時不自覺地抬頭，就已經訓練到不少日後運動時用到的肌肉群。（gettyimage/視覺中國）

根據資料顯示，Tummy Time令BB更有安全感。而且趴這個動作，能夠訓練到寶寶未來所有大運動發展需要的肌肉群，例如抬頭、翻身、爬、坐和走，繼而提高寶寶的大運動的能力，更是認識世界的第一步！所以BB一般都喜歡這個練習。Tummy Time由BB滿月都可以開始嘗試。而我就是由肥B差不多兩個月的。大家都不妨試試唷。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「肥B的Tummy Time」​】

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