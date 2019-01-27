【媽媽心底話】我沒有勇氣讓孩子慢慢成長│Mommy Amy

雖然一年才剛開始，但學校的學期才正要完結，今個月家長們亦陸續出席了學校的家長日，接到孩子在校的學習評估。有些父母可能是生平第一次以家長身份收到成績表，如果所有評估上的指標都一一達成，當然鬆一口氣，可喜可賀。但如果無法達成指標，心情真的比自己讀書時拿到不合格的成績更加失望擾心吧！

我絕對明白這種心情，猶記得囡囡一歲便進入育嬰園，因此當時已每月收到身體發展評估，而我每次看見多項指標寫著需要再多加努力時便已擔心不已，然後便在日常間，找尋不同資源，希望能夠加緊訓練。殊不知，其實只是不同孩子間的發展步伐有所不同，需要的只是耐心及鼓勵。數年後的今日，孩子在學校還得到「身手敏捷獎」呢！回頭看，當初的擔心也許真的是太過敏感。

你以為經一事長一智，我應變得更加豁達吧？事實是心中的恐懼不易戰勝！

我們嚮往外國能夠自由發展的學習空間，我們怪罪是香港的教育大環境迫使我們需要催谷孩子，但或許我們最大的敵人，是我們心中的恐懼。我們沒有勇氣讓孩子慢慢成長，我們擔心孩子若是落後別人便不能出人頭地，我們不相信孩子自己也有能力去建構自己的人生。