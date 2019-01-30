【爸爸媽咪唔易做】發現天生性格有問題時你會怎樣做？│H.Y老師

停課的關係，H.Y老師多了時間與很多小朋友相處，然後看一看、想一下，想起一個問題：「性格是天生，但發現有點問題時你會怎樣？」

在遊戲時，小希和小兒一起玩，小戲趁小希走了，便跟小兒說：「小希成日都唔識答，我鍾意你多啲！」小兒：「但我哋都可以一齊玩！」最後，小戲自己坐在一角玩。小戲是一個很懂得看成人舉動的小孩，知道哪些小同伴是較「醒目」，因此他會選擇朋友，亦不介意自己行動。

（Getty Images）

看到這裏，各位爸爸媽咪應該都明白為什麼我會有「性格是天生，但發現有點問題時你會怎樣？」這個想法。每個人出生都不是百份百完美，就算多出眾的人也會有黑暗面，只是會怎樣去轉化。

小朋友從小已懂得選擇朋友，可能是代表很有性格，但同時也是一個很「自我」的舉動。有時，H.Y老師看到一些家長會接受小朋友這一面，認為這是他的性格「自我」，不能改變，長大後如是也問題不大。因為小時候的朋友往往與長大時的都不一樣，懂得選擇反而是好。

或者，H.Y老師是以教育為目標，有一種想法是縱使性格是天生，但小朋友還是一張白紙，在學習階段，傳遞與人相處的方法，不是都很重要嗎？也許最後小朋友沒有很大轉變，但至少有嘗試過讓小朋友從多角度看交朋友這一個課題，不是也很好嗎？

每個都有「自我」的一面？但小朋友從小已經要面對很多難題，何解不讓他們嘗試簡簡單單地去結交朋友？長大後，再慢慢選擇也不遲呢！

希望大家都喜歡H.Y老師的文章呢！