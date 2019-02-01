【親子好去處】周末童遊荃灣冬甩村落　盡享互動AR設施

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位於愉景新城的冬甩村落。（作者提供）

今個周末忽然想童真一下，於是帶著小外甥鑽進新開幕的Donut Village「扮下」天真貓，看到色彩繽紛的可愛風裝潢，讓人心情特別開朗。

引人注目的黃色大巴。（作者提供）

其中最吸睛是巨大的「黃巴士」，提供配搭較新奇的低糖Gelato冬甩雪糕甜筒 （HK$38）及冬甩等甜點，惹來大小朋友熱烈打卡。而Donut Cafe 特別為小朋友而設，裏面設有微型繩網陣及滑梯等兒童遊樂設施及餐飲服務，Daddy Mommy 就可趁機放鬆一下！餐廳分指定時段入座並設最低消費（如周六、日及公假：成人HK$180 小童HK$100），不過貓人與小外甥恰巧飽飽滯滯，未有機會一試，不知味道及CP值如何。

小朋友更可即場參加益智型的互動AR遊樂體驗(須登記為會員及另付活動參加費），例如虛擬消防員訓練，擔演小小消防員，模擬為熊熊烈火的大廈灑水撲火，更可嘗試控制直升機及駕駛救護車，完成各項英勇使命（平日：$60/30分鐘；周末及公假：$80/30分鐘，包小朋友及陪同的家長1位）。

小小消防員在為熊熊烈火的大廈灑水撲火。（作者提供）

又可參加虛擬農莊創造「心水」動物，學習生態冷知識（平日：$40/30分鐘 ； 周末及公假：$60/30分鐘，包小朋友及陪同的家長）。為了氹扭著要玩的小外甥，摸摸荷包又薄了一點，噢！

虛擬農莊能讓小朋友創造心水動物，學習生態冷知識。（作者提供）

AR跑步比賽（免費遊戲），鼓勵小朋友動動手腳原步跑！

AR跑步比賽是免費遊戲。（作者提供）

Donut Village 這「村落」由之前已結業的大型韓國傢俬店重新改裝而來，號稱一站式的室內遊樂園面積雖然不算大，但麻雀雖小五臟俱全，包羅了數間零食店、甜點店、親子餐廳、兒童服飾店及髮型屋一共約十多個品牌。

地址：荃灣D.Park愉景新城 地下

撰文：世外貓人 一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「周末童遊冬甩村落」​】

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