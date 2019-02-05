【爸爸媽咪唔易做】開心童賀新年　勿變小賭神│H.Y老師

各位01親子的爸爸媽咪和小朋友新年快樂！H.Y老師祝大家「豬」事順利、家肥屋潤、小朋友精叻聰慧、福杯滿溢！恭喜恭喜！ 一年一度的農曆新年，一家人都會到處拜年，相信很多小朋友都已經準備好逗利是，而大人個個都已經靚靚地去拜年。 每到新年大家都聚在家中，大人有大人玩，小朋友就聚到另一角一起玩。因為大多數留在家，所以大人最喜歡消磨時間的玩意應該都是「賭兩手」。不過，H.Y老師想趁豬年的開始，提提各位爸爸媽咪，緊記「大人小賭聯誼，小孩未到十八勿教。」

(Getty Images) H.Y老師提起是因為看過很多大人說：「童子手，幫我摸一隻。」、「BB你指你鐘意邊個公仔！」、「BB你幫爸爸/媽媽吹走條邊！」.....每次見到這些對話，又或者影片，看到家長興奮的去分享，稱讚小朋友做得好，H.Y老師都會很傷感。因為小朋友在這個心智不成熟的時候，接觸這些玩意，他們根本不知發生什麼事。當然，可以說成正正因為他們什麼都不知道，就不會學懂賭錢為何物。但假如你有這個概念，H.Y老師希望你繼續看下去。 H.Y老師曾經有一個小朋友在學寫「中」字，然後把「中」配詞，他說：「紅中。」然後繼續說：「媽咪玩一粒粒嗰時，我坐喺到，見到檯面呢個字我識，然後講：紅中，食！」又試過，有一個小朋友在玩飛行棋時，當輪到擲骰時，他把骰放在手中，然後在手中吹一吹再擲。這些行徑，小朋友都只是模仿，當然每個家庭看這類行徑各有觀點，但H.Y老師想提提各位爸爸媽咪，小朋友最喜歡模仿自己喜歡的大人。你又想看到自己的小朋友這樣嗎？再講相信每位家長在小賭時都有自己的賭態，所以何必讓小朋友學習大人呢？不如留待他們十八歲成年後再慢慢自己發掘吧！ 最後，希望新一年大家繼續支持「爸爸媽咪唔易做」和H.Y老師！多謝支持！

H.Y老師 （專頁：爸爸媽咪唔易做）

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

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