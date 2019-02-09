【孩子成長】早熟不哭很堅強？不流淚的孩子是個悲劇　

有人聽到小孩的哭聲就開始厭煩，但在每個人必經的童年中，多多少少的淚水亦滋潤着孩子們成長的路。若在童年時急速成長到淚也不會流時，這對孩子們的成長已經是一個悲劇。

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撰文：我家孩子不上幼稚園

孩子的淚水有很多種，有些是一顆一顆禁不住地滴下；有些卻來勢洶洶、澎湃洶湧；另有一些按捺在眼眶裏打轉，紅了眼也不敢流出來。

不同的淚水視乎不同的情況出現，有時所有的淚水都會在一件事上漸進式發生。

最近兒子的淚水便出現了這好幾個情況：小兒開始返學，我負責接送。校門準時在鐘聲後打開，小兒每當聽到清脆的學校鐘聲，他的頭便開始往我的懷裏轉，小淚珠恍如春雨，不太悲涼，只是在陽光下滴滴答答，老師師接過他，淚水一陣子便停止了。

這種淚水，成長必經的，父母不需嚷着停止，下一場春雨，生命才會滋潤茁壯。

孩子成長時，愛哭是必經階段。（《Mother》劇照）

上星期，去了一趟新加坡公幹，丈夫負責照顧兩名豆丁。每晚我必和他們Facetime。大兒子已經九歲多，比較成熟，通常問我做了甚麼，見了甚麼人，說聲掛念，然後離開電話屏幕，一枝箭跑去玩，沒有半點不捨。

小兒就大不同。當他在電話屏幕看見我，雙眼立即通紅，然後嘩啦嘩啦地大哭起來，幸好爸爸在旁安慰。

後來丈夫告訴我，收線後他已經沒事了。其實我不在的時候，小兒一直安好，只不過一見到媽媽，立時掀起對我的惦念，淚水控制不了洶湧而下，幸好有個爸爸給他擋雨，很快又天晴了！

小孩積累的各種情緒，像朵朵天上逐漸增大的積雲，承載不了，便要來一次傾盆大雨，才見晴空。

而我最不忍，亦最不應該在小孩身上看見，就是父母令他們失望的眼淚。

最不應讓孩子流下的，是對父母失望的淚水。（《Mother》劇照）

我通常非常準時，甚至提早在學校門口等候小兒放學。有一次，因為正在電話中處理重要事情，忘了看時間，遲了幾分鐘接放學。

趕到校門外的籬笆之際，小兒剛巧被老師帶出來，由於老師和兒子沒有看見我，以為我還未到，我看見小兒一臉失望，淚水立刻往他眼裏轉，我慌忙在籬笆外大叫：「媽媽在這裏！媽媽在這裏！」

小兒通紅的雙眼試圖在接放學的人群中尋找母親，找到了，小手趕忙拭乾濕潤的眼睛，飛快衝過來和我親親。但那幾秒失望的淚水影像，仍然深刻，相當不忍。叫我更加明白，子女對父母的信任如神般重要，不容有一分鐘的失望，令孩子失去對父母的信任，是十分殘酷的事情。

身邊有些離了婚朋友，都不約而同地告訴我，他們孩子最大的困擾，就是父或母在接送時候的不準時，或應承了子女要做的事情，卻因為不方便一改再改。

父母離婚已經令他們很氣餒，照顧上也令他們失望，孩子會覺得自己不重要，不受重視，更令他們失去對人的信任。

我曾認識一個十歲多的小女孩，當好端端的父母忽然因第三者介入而離婚，她不能再信任好像一直愛她和媽媽的爸爸，哭了一大埸後決定不要再流淚，要堅強照顧母親。

不錯，小女孩長大後，真的不再有淚水。不過，以後卻不會說心事，不懂得流淚。那厚大幽暗的積雲抑壓心底，眼淚在心裏流。

父母不要把自己童年的痛苦，同樣地加諸在下一代身上。（《Mother》劇照）

最可憐的眼淚，就是不准哭的眼淚。

有些爸媽童年應該經歷過，自己被父母打罵，卻被命令不許流半滴眼淚，視之為軟弱，或覺得孩子罪有應得，應該被懲罰，不准流淚。結果在成長之後，完全不能明白自己的感受。

而遺憾地，今天仍有很多家庭延續這專制的傳統。

健康的眼淚，其實應該多流，令孩子失去信任的眼淚，一滴也嫌多；不流淚的孩子，是一場悲劇人生！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「不流淚的孩子是悲劇」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）