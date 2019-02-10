【親子共讀】喜迎新年唔止逗利是　讀「贏」教識孩子節日來源

又要新年了！ 這麼喜氣洋洋的日子，小朋友真的知道……這是在慶祝什麼嗎？

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這次介紹兩本跟農曆新年有關的立體互動書給大家，用立體設計及小機關互動的形式向小朋友介紹農曆新年由來、新年的習俗、活動等等，別說小孩了，有些習俗及由來連媽媽我都不知道呢，又長知識了！

《過年啦》，這本是香港「新雅出版社」出版的節慶系列的新年書（另外還有中秋節的），其實出版也有幾年了，相信許多媽媽都聽過這本有趣的過年書。

《過年啦》出版也有幾年了。（作者提供）

+ 9 + 8 + 7

今年則是又入手了《歡樂過新年》這本立體書，本來只有由大陸出版社出版的簡體中文版（之前在深圳的書店看到後，就覺得這本立體書超厲害！），今年台灣出版社「禾流文創」得到版權終於也有繁體中文版啦，媽媽我看到後立馬下單！

我覺得它的立體設計、互動小機關又更加豪華了。

本來只有由大陸出版社出版的簡體中文版，現在有繁體版的《歡樂過新年》。（作者提供）

+ 7 + 6 + 5

如果想買的媽媽可以網購，很多台灣童書代購都有賣喔（不幫任何店做廣告，這個真的是自費買的喔）或是不介意簡體版的媽媽也可以上淘寶找，大陸版的叫做「歡樂中國年」。

以上小小分享給大家，我不透露太多書本的內容了，大家有興趣請自己購買喔！

撰文：暴龍媽媽 一個台灣女孩嫁給香港人，定居香港， 2015年在香港生下小暴龍，開始了我的開心育兒生活。 希望藉由粉絲團及Blog分享一些育兒、玩樂等生活的大小事。歡迎大家來找我們聊天！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【好書推薦】濃濃年味的超豪華立體互動書「歡樂過新年」& 「過年啦」​」

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