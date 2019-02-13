子女偷偷拍拖？侵犯私隱將帶來更大傷害　社工分享令孩子坦白要訣

阿仔常常講電話？阿女出街頻密了？阿仔用錢多咗？阿仔阿女是否在拍拖？ 子女踏入青春期，很多家長都擔心子女會拍拖，更多憂心他會和什麼人拍？會有什麼不良影響？

文：韓曄姑娘（註冊社工）

至於子女真的拍拖，他們也會懼怕拍拖會帶來大災難，擔心家長過份反應而棒打鴛鴦，故此寧願選擇隱瞞，又或是以一個個的謊話來掩飾實情和行蹤。

家長有見及此，就會想到以侵犯私隱方法去得知其動向及監察其行徑，這包括了偷看子女的日記、信件、個人物品、手提電話、網上記錄，甚至親自或找人跟蹤他們﹐務要在適時出手保護他們。然而，家長要想一想：當以這樣的方法去得知子女的情況後，後果會是什麼？子女發現後，會有什麼反應？這會否為彼此的關係帶來更大的裂縫和傷害？

子女也會懼怕拍拖會帶來大災難，擔心家長過份反應而棒打鴛鴦，故此寧願選擇隱瞞，又或是以一個個的謊話來掩飾實情和行蹤。（GettyImages／視覺中國）

要了解子女心事，家長可以有更明智的做法。只要在日常的親子相處中，細心觀察、用心聆聽，你會察覺更多關於子女的事。再選擇適當的時間、適當的環境、以關心的口吻、輕鬆的語調，來與他們閒話家常一番。 當然如他們不想說時，亦要給予空間，待他們準備好時再討論。 如子女傾談，家長也要留意以下五項原則：

與子女傾談的五大關鍵原則（點圖閱讀）↓↓↓

參考書目： 《談談情﹐說說愛》香港青年協會出版

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《子女戀愛，除了侵犯私隱，家長還可以…》韓曄姑娘】

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