【親子好去處】滑梯滑盡孩子電力！九龍灣公園　免費放電場所

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撰文：wagyubmami 和牛媽媽

其實香港有好多免費又好玩的放電場所，室內室外我都鍾意去。

今次我們就去了位於九龍灣的「九龍灣公園」，位置於九龍灣啟業邨及工廈中間。

離開公園，步行大概10-15分鐘就可以到達零碳天地或MegaBox。

九龍灣公園。（作者提供）

市區來說，公園的遊玩設施、空間都算大。

公園設有鞦韆區、幼兒區等不同的遊樂設施。（作者提供）

亦設有鞦韆區、幼兒區等不同的遊樂設施。公園滑梯超多，多到不肯定自己有沒有數錯。公園入面大概有7條滑梯。鞦韆區內有4個鞦韆供小孩遊玩。

↓↓↓編按：按圖放大看公園詳細放電設施！↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

另外的設施，攀爬架等設施比較多，滑梯亦比較高身。

有普通拱形橋，亦有吊橋。

↓↓↓編按：按圖放大看園內較有挑戰性的設施。↓↓↓

+ 3 + 2

而公園內，我覺得最好玩就是這條滑梯，入口是一樣，但滑到最底就分開。

公園內最好玩的滑梯。（作者提供）

前往方法：

九龍灣港鐵站專線小巴51M或步行15分鐘。

溫馨提示：

我們當日早上大概10時左右到達，陽光好猛烈。

所以戶外活動，還是建議預先替小朋友搽上防曬、防蚊措施。

還有定時避太陽及飲足夠的水。

【九龍灣公園】 地址：九龍九龍灣啟禮道18號