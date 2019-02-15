【男寶媽心聲】生男好生女好？　破壞王化身小暖男暖透媽媽心

別說是女孩是爸爸的前世情人了，我家男孩子是我們的今世情人。是啊，今世情人，愛得甜蜜又「火爆」！

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我家男孩子是我們的今世情人。（作者提供） 老實說，當年懷孕不知道性別時，我偷偷期望是個女孩的！（跟我一樣的媽媽請揮手，Hi~）大概是女孩子給人的刻板印象就是乖巧跟文靜，加上我又心中有跟女兒「當閨蜜」、「穿母女裝」等甜蜜幻想，所以說真的，當年是期望想生個女孩的！（我們家完全沒有傳統的生男壓力，反倒是我自己想生女孩。） 當然生男生女無法選擇，老天爺讓我生到電力無限、從不斷電的好動男寶（Yeah, 請叫他勁量電池兔）。我認命了。每天頂着黑眼圈跟他拼了！老話一句：「我居然還能安然活着……習慣就好！」

男孩子的無限電力，玩比睡覺還重要的生活模式，輕微插電就可以馬上恢復電力（我的iPhone 要充一個多小時才滿電，這小子5分鐘馬上恢復電力，救命啊！）讓媽媽我每天真的累得跟狗一樣（Oh, sorry我覺得狗都沒有我那麼累）。我們家暴龍就是典型調皮的男孩子無誤。他這兩三歲年紀的「恐怖分子」，常會故意惹我們，把我們氣得半死，他卻哈哈大笑。

但，也別忘了孩子帶給我們無數次「火山爆發」的同時，他也帶給我們無數的歡樂與甜蜜。我們家暴龍哥也有化身小暖男的時刻，讓媽媽覺得格外甜蜜。

我真心覺得：「有了兒子以後，有兩個男人疼我了！」

也要感謝暴龍爸把暴龍「訓練」得很好，從小就灌輸兒子一個觀念：

一定要好好疼惜媽咪，絕對不可以欺負媽媽。

順便印證一個道理：「你怎麼對你的老婆，你的小孩就會怎麼對待他的媽媽。」

上兩個禮拜我感冒了，暴龍見狀，馬上想去找「感冒熱飲」給我，因為每次感冒都是爸爸沖感冒熱飲給我，本來病得有氣無力的我看到兒子這樣，感覺瞬間好了一半（是愛的力量啊）。

有時經過商店，看到媽媽愛喝的咖啡，也會馬上指着說要買給媽媽，因為他知道我喜歡。自己喝飲料時也會問：「媽咪喝不喝？」

吃東西也會想到要給媽媽吃，絕對是絕世好男人啊！（笑）

「跌到了，沒差啦，自己站起來。」（作者提供） 當然男女都好，都是爸媽的心頭肉。或許我沒辦法享受女孩的貼心文靜，還好兒子是暖男，身為一個女人、一個媽媽，我感到無比幸福。 而且我發現生男寶寶，我真的到最後非常隨便了（孩子剛出生時，我也曾是緊張大師一枚）。好啦，我知道我自己這樣說很過份，但我現在的至理名言就是：「唉唉、算了啦、死不了啦、沒差。」 跌到了，沒差啦，自己站起來。 出門曬得黑黑的，沒關係，還好是男孩子不怕！ 哎呀，頭髮剪壞了，男生啦，沒差、沒差。

我很感恩我家有這個同時是破壞王、搗蛋鬼、暖男集合的男孩。（作者提供）

生兒子有時候其實很方便照料（其實剛好適合我這種懶媽媽），不用煩惱今天該怎麼幫他打扮，簡簡單單一件T-shirt、短褲，可以馬上出門，也不用幫他綁頭髮。

不羨慕別人家有小公主，我們家又何嘗不是有小暖男呢！ 我感覺跟男孩子的相處方式的確是與女孩子不同，但我很感恩我家有這個同時是破壞王、搗蛋鬼、暖男集合的男孩，love you！

撰文：暴龍媽媽 暴龍媽媽， 一個台灣女孩嫁給香港人，定居香港， 2015年在香港生下小暴龍，開始了我的開心育兒生活。 希望藉由粉絲團及Blog分享一些育兒、玩樂等生活的大小事。歡迎大家來找我們聊天！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【男寶媽心聲】男寶媽媽的辛酸與幸福之從今以後有兩個男人疼我了」​】

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