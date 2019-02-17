【親職教養】當我看見囡囡的發惡樣……│Mommy Amy

身為父母，我們大概都知道身教的重要。猶其在孩子面前，我們對自己的一擧一動，一言一行更會特別謹慎，因為我們知道小朋友是會模仿的。 可惜我道行未夠高，即使平時看遍教養書，在與孩子相處的九成時間內都施行正向教育，但總會有那麽一成時間，當耐性用盡時，理智線便迅間斷裂，接下來便忍不住破口大罵。

當下場面是立即震住了，理智回復時，我心內雖有一絲內疚，一絲擔心，但總僥倖認為一次半次孩子不會記得，不會學到，立即補償一個吻吻及抱抱，總會忘記的。

但原來這只是我太天真的想法。一直以來，孩子都脾氣不錯，我以為能夠成功瞞天過海，但實際上原來此前只是能力未及，當言語發展已更成熟時，我近來便看見囡囡對著細佬發惡，那口吻就像在看著自己的影像在重播。

原來小朋友在不經意間已將你的擧止像影印機般複製在腦袋內，然後不經意間便又運用出來。那刻的驚訝，那刻的慚愧，真令我對自己的所作所為感到後悔不已。當時我立即向囡囡道歉，並告訴她是媽媽不對，懇求子女不要再重犯，但即使如此，我也不能保證孩子便會立即改掉。 我不是聖人，當然無法保證無下次，但我正在努力，每次當耐性將用盡時，便會回想囡囡發惡的嘴臉，用以警惕自己保持理智。與此同時，我也請囡囡在媽媽下一次發惡時，提醒一下媽媽，要好好控制自己的情緒。身教的影響力比我想像更深遠，為了孩子，為了更好的自己，我會繼續加油。共勉之！

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。