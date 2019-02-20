【特殊教育需要】主題巴士遊走市區　拉近大眾與SEN兒童距離

每個孩子都有自己獨特之處，有特殊教育需要（SEN）的孩子亦有自己的專長。 新創建集團與救世軍合作舉辦「不一樣的5星星家庭」計劃，為SEN兒童舉辦才藝訓練，包括非洲鼓、小結他及皮影戲等，助他們發掘學業以外的強項，從而建立成就感，使其有正面及全面的發展；又會為相關家庭提供支援，讓公眾更了解SEN兒童。 攝影：鄧倩螢

「不一樣的5**家庭計劃」提倡「強項為本」，從八大方面發掘並培育SEN兒童的潛能，包括音樂智能、空間智能、肢體動覺智能、人際智能、內省智能、自然智能、語文智能和數學邏輯智能。另外計劃亦着重他們的個人發展，包括能力及自信、愛家庭及貢獻社會。計劃會連結不同的團體，為SEN兒童提供表演機會，冀社區人士能了解及認同他們的能力，同時鼓勵家長勇敢地面對孩子的不足，並給予機會發展多元才能。

主題巴士落區一個月 帶公眾了解SEN兒童 計劃將於2月23日正式啟動，而頭炮活動就是新巴聯乘本地插畫角色Dustykid推出特別主題巴士「塵巴士」。很多小朋友都是巴士迷，而市民大眾日常生活中都會接觸到巴士，所以「塵巴士」會在港島區行駛一個月，向乘客宣揚關愛特殊學習需要兒童的訊息。 一些SEN兒童，特別是患有過度活躍症的，乘坐長途交通工具時比較難以集中，坐立不安。所以巴士坐椅椅背特地設有小遊戲，鼓勵小朋友和家長一同參與。巴士各處又貼有不同SEN兒童的心聲，令大眾更了解他們的內心世界。例如讓大眾知道其實SEN兒童所需要的是「愛」、「容許他們出錯和跌倒」，跟一般兒童無異。

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上星期六（2月16日）是巴士的首航日，30個家庭率先上巴士體驗Dustykid關於SEN兒童的插畫及小遊戲，又前往科學園參加親子學堂。

Dustykid作者Rap Chan以及輔導心理學家鄭雅心（Mabel），在學堂中為家長分享親子溝通技巧，協助加深了解孩子的內心世界。當中，Mabel提及父母和子女都會說不同的「愛的語言」，即用不同方式表達愛。如果親子間要有效地傳達愛，就必須要互相理解對方主要的愛的語言。這些「愛之語」包括「肯定的言詞」、「精心的時刻」、「接受禮物」、「服務的行動」、「身體的接觸」。

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Dustykid作者Rap Chan 而Dustykid作者Rap Chan其中一個重要的理念是「讓SEN學童帶你走出盒子以外的世界」。他指出大眾經常覺得每一個SEN兒童都是一個盒子、自我封閉，旁人是進不了的、很難跟他們溝通。但一些跟SEN兒童接觸過的朋友跟他說，其實他們的世界和思想跟一般人不一樣的，例如平常一幅畫我們只會從一面去看，但他們的畫可能可以從四面去看。因此，如果我們願意接觸這些兒童，他們會帶給我們不一樣的世界。「所以其實是誰困在盒子中呢？是我們。」 Dustykid主題巴士「塵巴士」落區詳情：



日期：2月16日至3月15日

地區：港島區

行駛路線：13／26／27／81／78。

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