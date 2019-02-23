【媽媽須知】八項準媽媽常買錯買多的BB用品！寶寶親身試用最緊要

懷孕時和臨近寶寶出生時，準媽媽們都會先大費周章，購置嬰兒用品，但往往有不少用品待寶寶出生後才發現不合用，這次分享8項常買錯買多的，以及8項必定要買的BB用品。

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撰文：Alvin媽媽

初為人母，充滿着期待和興奮。自懷孕開始，已經不斷研究和搜尋不同的嬰兒用品，加上我是天生購物狂的性格，BB未出世已經囤積了許多許多嬰兒用品。

當然，BB出生之後，正式實戰時，就會發現自己原來買了許多「唔等使」的用品。相信各位準媽媽都有機會重蹈覆徹，現在分享一下，其實有些用品根本沒有需要，或千萬不要一次性買太多！

有些BB用品待BB出生後先試用會較好。（gettyimage/視覺中國）

1．尿片

初生嬰兒的皮膚非常敏感，而且經常都會有轉變，尿片的確要試用過後才知道。建議每次先買一包試用或取幾片試用裝，因為多數都會有買幾包的優惠。我第一次買尿片就買了6包，可惜用不了一半。

2．嬰兒沖涼液

同樣地，因為BB皮膚比較敏感，建議先取試用裝或第一次先購買細支裝。我家中現在至少還有3款以上不同牌子的，只用了幾次，BB皮膚就紅紅了，沒有再用。

3．BB車和揹帶

BB車及揹帶都是必須要的，但可以等BB出世後親身試用過，再買都未遲。現在我已經有4條揹帶，2架車，簡直浪費。

BB揹巾不用太早買，BB出生後再買亦可。（gettyimage/視覺中國）

4．奶樽

其實每個BB喜好不一樣，所以奶樽的確要先試過，所以建議一開始買奶樽，可買2款不同牌子，但各牌子先買1－2個，因為當BB不肯飲時，都只是浪費了一兩個，我認為初生奶樽最重要就是有排氣功能，而有些需要用力啜才會出奶的功能，我認為不太合適初生。

5．奶粉

一般來說，奶粉都會有原箱訂購優惠或原箱送貨上門，超方便！但在初生的頭一兩個月，是轉奶粉的高峰期。因為出世時飲得好，又不代表一直好，所以建議大家每次買2罐先，直到4個月或BB情況穩定下才原箱購買吧！

6．加厚包被

由於BB一月出世，當初擔心BB會凍，所以購入大量加厚包被，記得BB出院當天只有十度，於是我便帶了加厚包被。但姑娘對我說， 根本不需要用到這樣厚的，一來太厚無法包實BB，二來我們抱住亦不穩陣，擔心容易手滑，跌了BB出去。之後會到家中更加發覺根本用不上，普通包被就足夠。

包被不用太厚，最重要抱的時候穩陣不會手滑。（gettyimage/視覺中國）

7．加厚連身服

同包被一樣，太厚在家中不太需要用。而且太厚反而無法保暖。

8．BB磨甲器

市面上有很多款磨甲器，功能大同小異。不過當我親身用過後，發現其實根本無法磨平BB的指甲。總會起角又鋒利。總之用普通BB指甲鉗會最好。

以上是多款準媽媽／媽媽經常浪費或買太多的用品，以下想分享一下媽媽們必備的用品，等大家可以過購物癮又不會買錯東西！

一日洗30條紗巾是正常。（作者提供） 1．大量紗巾 別以為很誇張，一日洗30條紗巾是正常，所以紗巾一定要多。特別是夏天，每次餵奶的時候，都需要多一條紗巾搭在手上，才可抱着BB餵奶，否則我的手直接貼着BB頸部，會好熱，BB會出汗。

包手腳和尚袍可保護BB不被自己抓傷。（作者提供） 2．包手腳和尚袍 在BB剛出世時，無論冬天夏天出世，都會穿着和尚袍，最好是可以包手腳，那就不用配手套和襪仔。因為BB剛出生的頭一個月，包手包腳是最好的，既可以保暖又可以保護bb。很多地方都可以買到這類型的BB衫。 3．Pat Pat膏／尿疹膏 BB的Pat Pat非常容易紅，所以需要先準備存貨看門口啊！當然除了搽藥膏外，都一定要經常換尿片，保持乾淨。 所有尿疹膏都要試過，才知道是否適合BB。

4．潤膚霜

同樣地，BB皮膚非常敏感，突然間又要紅了一塊，所以必備一支不是每天洗澡後，但應付突發情況的潤膚霜。之前BB就經常紅了，我就會額外幫BB搽藥膏，果然好快就退了。 潤膚霜和尿疹膏一樣，都要試過先知道是否合適。

5．夏天必備！清涼墊（床墊／車墊）

我選擇了車墊， 因為大小適中, 就算放BB床，BB車，high chair及floor mat都可以用。記得開始還未購買清涼墊時，BB經常熱到背脊出熱痱，每天睡醒常熱到皮膚都紅了。 果然用了清涼墊就再沒有這個問題。坊間有牌子比淘寶更便宜，大家貨比三家！

6．耳探溫度計及洗澡溫度計

BB情況一時一樣，特別是打針後，可能會發燒，因此需要耳探溫度計。而洗澡溫度計，顧名思義，就是BB沖涼時調較水溫使用，初生嬰兒洗澡的水溫一般是38至39度，當然都會視乎天氣而調整一下。 陪月員通常會教新手媽媽用手肘來量度水溫 ，但我擔心總會有失準的時候，所以溫度計是居家必備。

7．消毒噴霧

無論是清潔雙手，清潔環境，清潔BB用品，都必須要有一支，特別在出門的時候，因為總會有很多意想不到的情況發生。總言之，我們都要保持乾淨。基本上我會將大人和寶寶分開使用不同的清潔噴霧。

8．初生嬰兒專用指甲鉗

之前分享過， 磨甲器不好用， 其實指甲鉗已經足夠。 BB滿月後， 基本上都需要剪手甲，否則很容易會抓損面。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「8款經常浪費的BB物品！！」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）