【親子好去處】銅鑼灣全新開幕室內遊樂場　大人細路都啱玩！

在銅鑼灣有新的室內遊樂場開幕！聽聞這裏除了有小孩喜愛的波波池和彈跳迷宮之外，更有VR街機，還可以玩Crazy Cart，所以就來試試吧。

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這個室內遊樂場開設在銅鑼灣時代廣場，是一間大品牌旗下的，地理位置夠方便，而且只要一上九樓，再在樂高專門店旁邊一條扶手電梯上去就是了。

↓↓↓編按：按圖看各種玩樂設備↓↓↓

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另外，最令媽媽我期待便是Planet J 還有Crazy Cart可以玩啊！ 雖然香港也是有其他玩crazy cart的地方，但我都覺得好貴啊……一直沒去過。

最令媽媽期待的就是Crazy Cart！（作者提供）

這裏收費算是合理，要去櫃檯購買代用券，$100/4張，Crazy Cart只需要一張代用券（彈跳迷宮需要兩張）。 不過Crazy Cart有身高體重限制，120cm以上、體重63公斤以下才可以玩。這次終於可以試試看！要戴上頭盔、護膝護肘喔。

要戴上頭盔、護膝護肘喔。（作者提供）

就這樣開開心心渡過一個下午，然後大人小孩都斷電……

我們平日下午幾乎沒什麼人，大人小孩都玩得開心，交通也方便，下次銅鑼灣溜小孩又多一個好去處啦！

下次銅鑼灣溜小孩又多一個好去處啦！（作者提供）

【遊玩地點：Planet J Hong Kong】

撰文：暴龍媽媽

暴龍媽媽， 一個台灣女孩嫁給香港人，定居香港， 2015年在香港生下小暴龍，開始了我的開心育兒生活。 希望藉由粉絲團及Blog分享一些育兒、玩樂等生活的大小事。歡迎大家來找我們聊天！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【親子好去處】Planet J Hong Kong 全新開幕一站式室內遊樂場Crazy Cart x 波波池 x VR街機」​】

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