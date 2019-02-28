幼童的奇妙自理能力│德國紅蕃媽媽

朋友說，香港家長對德國幼稚園尤其嚮往。小朋友上幼稚園，好像就是玩和吃，然後就回家。看上來，孩子就是這樣子。三年的學前教育，他們的確只管吃和玩，卻又不知不覺間學習如何自理。

德國的學前教育，她給我的第一感覺就是奇妙。吾家兩兒分別上了兩家不同的幼稚園，大哥上的是市立社區幼稚園，小弟去的是天主教會辦的。兩家性質不同，宗旨不同，卻又大同小異。說她奇妙，就是，以我觀察，幼稚園的老師們，我從來沒聽過她們說什麼要守禮，守規矩，今天教大家穿衣服，明天要學習切菜，要自己吃飯。可是，在三年的幼稚園生活，我家的孩子全部都學會。

老師們不會跟小朋友長篇大論談道理。反而著重身教，讓小朋友一起做，即使錯了，很多時也不會特別糾正。比方說穿鞋子，上學就要換上拖鞋，出花園玩耍或散步，又會更換鞋子。老師的功能就是輔助支援，囑孩子們集體一起做，一起去生活。

幼稚園不分高中低班，是混齡上的。老師不會幫每一位小朋友更衣換鞋，而是讓他們潛移默化，小的就看著大的如何做，就這樣慢慢學會自己穿衣換鞋，小朋友們經常左右腳穿錯，也不會提點，讓他們自己覺得不舒服，發現噢穿錯了就自己換好。不過，大多數小朋友左右穿錯，又不會覺得有問題，有時接放學，就會看到孩子們鞋子左右調轉，外套反轉穿了，家長們也見怪不怪，也不會刻意叫小怪物們換好。說到底，就是尊重孩子意願，明白到小小朋友們其實花了好多時間去學習把衣服穿。

家長們都欣賞和接納他們的不完美，小小朋友們，無可能把事情做得跟大人一樣完美整齊。孩子們成長，我也跟著他們的步伐，去學習接受他們的創意。好像昨天，吾家小弟在幼稚園就完美示範了金蟬脫殼（右圖），把雪衣連雪靴子一併除下。我也按捺一下港媽基因，不罵不喝他整埋好，一言不發把他的「外殼」掛到他的衣架下，心裡暗忖，哼，你這樣子，放學時也要自己把雪衣和靴子分拆啦。

接放學時，正想睇好戲，看他怎樣分拆靴子和雪衣。殊不知吾家小弟竟然若無其事把身子整個套回「外殼」裡，手法俐落得讓我瞠目結舌，沒想到穿衣服居然可以創意無限，可是，我見過，我真係見過。