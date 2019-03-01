【家居意外】女童將頸鍊膠珠塞鼻孔　醫生：嚴重者有機會引致窒息

小朋友玩玩具時誤將細小的硬物放入口中或鼻孔中的情況時有發生，近日有家長在社交平台分享，三歲女兒誤將一粒頸鍊膠珠塞入鼻孔，母親即時診所求醫，其後再到急症室求醫都無法將珠仔取出，最後要轉介至耳鼻喉專科，珠仔堵塞在女兒鼻孔中7日後才成功取出，終令媽媽鬆一口氣。 （照片由受訪者提供）

該名媽媽接受訪問時指，事緣是女兒上月20日佩戴的一條玩具珍珠項鏈斷掉，珠仔四散。雖然她已盡力清理現場，惟仍有一粒滄海遺珠被女兒發現，疑女童一時貪玩，將珠仔塞入鼻孔，自己嘗試挖出來但未成功，最後哭著向媽媽求助。媽媽見狀立即帶女兒到就近的診所求醫，惟診所醫生無法在鼻孔內發現珠仔蹤跡，懷疑已跌入食道，並指會通過大便排出來，著母親回家待女兒大便後尋找珠仔，並處方塗於鼻孔的消炎藥。

其後雖然媽媽每天仔細檢查女兒糞便，但毫無發現，女兒亦從沒表示自己鼻孔有任何不適，狀態仍然精靈活潑；媽媽每天以肉眼檢查女兒鼻孔仍無發現。直到第六天，媽媽趁女兒躺在自己大腿上時，用手機電筒左照右照，竟發現「有反光」，於是立即帶女兒到廣華醫院急症室就醫。女童被分流為緊急情況，但急症室醫生仍無法取出珠仔，最後轉介至仁濟醫院耳鼻喉專科，獲排期一天後終於周三（27日）下午取出珠仔，珠仔被塞在女童鼻孔足足7日之多。

（照片由受訪者提供） 媽媽憶述事件時說：「我知道不能全怪私家診所醫生，自己下次要更提高警覺性。」就此事記者向兒科醫生陳欣永查詢，一旦小朋友不慎塞了物件入鼻孔的即時處理方法。陳醫生指，小朋友把細小的物件塞進了鼻孔中的情況很常見，嚴重者有機會引致窒息；並指小朋友的鼻孔始終比較小，如果硬物堵塞了鼻孔的確不輕易把它取出來，在家中沒有一些急救方法可以即時將物件取出來，所以建議家長即時帶同小朋友求醫。而正常應該先去急症室，如果情況太嚴重的話可以再去耳鼻喉科進行更深入的處理程序。