【小朋友學英文】我們為了什麼學英文？ │Mommy Amy

相信大部分的香港家長對孩子的英文學習都特別重視，且看街上繁多的英文中心便不用我再多作解說。在香港，只要英文好， 彷彿就像獲得人生勝力組的入場券一樣，在挑選學校時能有更大機會進入優質學校，進入大專教育後亦很多只以英文為授課語言。但有興的是，當我們進入職場後，可能除了打英文郵件外，其實實際使用英文的時間可能並沒有太多。

如果十年廿年後需要使用英文的機會不多，那我們為何仍要學習英文呢？英文只是要應付眾多課業內的其中一個科目嗎？

相信大家都會認同語言的學習是始於人與人之間溝通的實際需要，但我們現今很多時都輕易陷入了學習只為求分數的迷思。

很多人可能會認為，英文成績好，與外國人溝通必無問題，但在現實中的很多例子卻是，即使我們英文成績滿分，但當實際對著外國人是仍可能講得結結巴巴。 你可能會進一步辯駁那只是因為練習不足，口語能力不夠強，但實際上更可能的原因是因為我們在學習中未能掌握語文背後所承載的文化。正如中文一樣，香港、台灣、中國大陸等大中華地區，看的同樣是中文，但用詞便十分不同，即使不計潮語，一般的文章上，即使每個字單獨來看時都讀得明，但放在一起就完全不能理解，我本人便一直深受其害(本人在台灣讀高中及大專。)。 言歸正傳，我們期望孩子學好英文，為的是短期學業上的成績，還是長期的投資－讓孩子未來能與英語世界更無縫接軌，便需由父母去思考。

你或許會問，這兩者有何分別?

兩者最大的不同是短期的學業操練較注重的是加強文法學習，背生字，記串字等；但長期的培養更注重的是學習興趣。當然，有興趣自然便有動力去學，但過程相對較漫長，亦或許無助提升校內成績，但卻可能一生受用。

父母該如何抉擇並沒有標準答案，在不同時期或許亦會有不同的答案，但在我們設定期望或挑選學校前，這仍是一個值得深思的課題。共勉之。