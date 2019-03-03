【家長注意】子女在網絡看到恐怖遊戲情緒受困　社工建議7招應對

撰文：香港青年協會家長全動網
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【文：香港青年協會 家長全動網單位主任凌婉君姑娘】
預防三招：
1. 跟子女訂立上網守則，協議在網絡上看到恐怖遊戲或圖片的做法。
• 保持冷靜
• 關閉網頁
• 告訴父母
2. 把智能產品放置在家中公眾地方，讓家人可看到子女的上網情況。
3. 安裝過濾軟件、封鎖及過濾不良網站，或設定固定上網帳號，減少子女接觸不良資訊機會。
年幼子女在網絡上看到恐怖遊戲圖片感到恐懼和緊張，點算？
原因﹕子女把虛擬的影像誤以為真實情境，感到被威脅及有危險而產生負面情緒。
處理七招：
1家長保持冷靜，切忌先責備。
2馬上關閉有關網頁。
3 用心聆聽子女情緒感受、安撫及給予子女安全感，讓他知道父母在其身邊保護他，平穩其情緒。
4.當子女情緒平穩後，告訴他們這是虛擬的影像，是不會對他們構成危險。
5教導子女日後在網絡上看到恐怖遊戲或圖片的做法。
• 保持冷靜
• 關閉網頁
• 告訴父母
6.由於最近媒體報導有關事件 ，子女有機會因好奇心下尋找恐怖遊戲及相關圖片，建議家長可主動與子女分享有關事宜及處理方法，但切勿把有關圖片向子女展示，以免造成不良影響。
7.如子女不安持續兩星期或以上，可尋求專業人士協助。
長遠對策
1. 教導子女安全使用網絡，建立正確使用互聯絡的方法。
2. 培養子女有多元興趣發展。
3. 親子間建立良好溝通習慣及互信關係